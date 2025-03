Flugreisende werden am Montag wohl nicht abheben können. Die Gewerkschaft Verdi weitet ihre Warnstreiks im öffentlichen Dienst auf alle größeren Flughäfen in Deutschland aus. Insgesamt sind elf Standorte betroffen, darunter auch der größte Airport in Frankfurt. Die Aktien von Fraport und Lufthansa verlieren deshalb im MDAX spürbar. Der Tarifstreit zwischen der Gewerkschaft Verdi und dem Bund sowie Kommunen verschärft sich. Bevor in einer Woche die nächste Verhandlungsrunde ansteht, hat Verdi die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...