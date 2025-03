Lemonade - LMND: rote Zahlen, aber viel Potenzial!

Interessante Keilformation bei der Lemonade-Aktie (LMND)!

Digitalsierung könnte die Versicherungsbranche beflügeln!

Lemonade (LMND) - ISIN US52567D1072

Rückblick: Bei einem Halbjahresplus von rund 86 Prozent erkennen wir eine Keillformation im Chartbild der Lemonde-Aktie. Sofern sich diese nach oben auflöst, könnten Trader über einen Long Trade nachdenken.

Lemonade-Aktie: Chart vom 06.03.2025, Kürzel: LMND Kurs: 34.59 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Die weitere Digitaliserung der Versicherungsbranche hat enormes Potenzial. Bei einem Ausbruch aus der Keilformation über die vom Pivot-Hoch abfallende schräge Linie hinaus könnte die Lemonade-Aktie positives Momentum entfalten.

Mögliches bärisches Szenario

Insider haben sich in größerem Umfang von Lemonade-Aktien getrennt. Da das Unternehmen zudem durchweg rote Zahlen schreibt, ist eine enge Absicherung - hier bei etwa 33.50 USD eingezeichnet - dringend notwendig.

Meinung:

Lemonade bietet digitale Versicherungen an - Hausrat und Haftpflicht in Deutschland und den Niederlanden sowie Policen für Mieter und Eigenheimbesitzer in den USA. Das Unternehmen behält 25 Prozent der Prämien ein, während nicht benötigte Beiträge nach Deckung von Ansprüchen und Rückversicherungskosten an vom Kunden gewählte Wohltätigkeitsorganisationen gespendet werden. Die letzten Earnings waren mit einem deutlichen Umsatzzuwachs recht erfreulich, das Quartalsergebnis war auch besser als erwartet, lag aber immer noch in der Verlustzone. Unser Long Setup ist daher rein charttechnisch motiviert, eine Absicherung des Trades per Trailing Stop erscheint zwingend.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 2.52 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 119.28 Mio. USD

Meine Meinung zu Lemonade ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.boerse-express.com/news/articles/lemonade-aktie-mehr-als-zufriedenstellende-resultate-735823

Veröffentlichungsdatum: 07.03.2025

Autor: Thomas Canali

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.