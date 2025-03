Original-Research: q.beyond AG - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu q.beyond AG



Unternehmen: q.beyond AG

ISIN: DE0005137004



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 07.03.2025

Kursziel: 1,20 EUR

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Christoph Hoffmann, Kai Kindermann

Q4 über Erwartungen - Hohes Ergebniswachstum in '25 avisiert

q.beyond hat vorgestern die vorläufigen FY-Zahlen für 2024 berichtet, die über unseren Prognosen lagen. Darüber hinaus wurde die Guidance für das neue GJ vorgestellt.



[Tabelle]



Umsatz im Rahmen der Erwartungen: Mit einem Umsatz von 192,6 Mio. EUR (+1,8% yoy) wurde, wie im Jahresverlauf konkretisiert, das untere Ende der kommunizierten Bandbreite von 192,0 bis 198,0 Mio. EUR erreicht. Positiv entwickelte sich hier das Managed Services-Segment (Umsatzwachstum: +4,9% yoy), während sich das Consulting-Geschäft infolge der Reduktion margenschwacher Bereiche gegenläufig entwickelte (-5,0% yoy). Im Bereich Managed Services werden Kunden zukünftig einige Lizenzen direkt mit den Herstellern abrechnen, wobei QBY weiterhin den gleichen Ergebnisbeitrag aus diesen Leistungen erhält. Die Veränderung der Rechnungsstellung wird sich zukünftig lediglich negativ auf den Umsatz, nicht aber auf das Ergebnis auswirken, da sich ebenso geringere Lizenzkosten ergeben, die die niedrigeren Umsätze exakt kompensieren. Unter Berücksichtigung der neuen Methodik ergibt sich für 2024 ein um 12,6 Mio. EUR geringerer Umsatz von 180,0 Mio. EUR. Für 2025 erwartet QBY ein Umsatzwachstum i.H.v. 2,2% bis 5,6% yoy auf 184,0 - 190,0 Mio. EUR.



Starke Ergebnisentwicklung spiegelt Fokus auf Profitabilität wider: Das EBITDA stieg im letzten GJ von 5,7 auf 10,5 Mio. EUR (Marge: 5,5% vs. 3,0% im Vj.) und übertraf sowohl unsere Erwartungen i.H.v. 9,7 Mio. EUR als auch die Unternehmens-Guidance, die ein Wachstum von deutlich über 40% auf 8,0 - 10,0 Mio. EUR vorsah. Unter Bereinigung eines positiven Sondereffekts im Vorjahr i.H.v. 3,3 Mio. EUR, fiel das EBITDA-Wachstum nochmals höher aus und unterstreicht u.E. den Erfolg des aktuellen Turn-Arounds. Dabei trugen 2024 beide Segmente zur Profitabilitätssteigerung bei. Für 2025 strebt QBY ein EBITDA zwischen 12,0 und 15,0 Mio. EUR an (MONe: 14,2 Mio. EUR), was einer Marge von 6,5% bis 7,9% entsprechen würde . Diese Steigerung dürfte u.E. durch die Erhöhung der Near- und Offshoring-Quote (Q4/24: 14%) erzielt werden, die in 2025 auf 20% ausgebaut werden soll. Darüber hinaus sollte auch die Optimierung der Auslastung von Personal und Rechenzentrum zur Margenausweitung beitragen. So weist QBY aktuell eine Auslastungsquote der Consultants von ca. 75% aus, die kurz- bis mittelfristig auf 80-90% gesteigert werden soll. Weiter steht in 2025 die Vermietung verbleibender Rechenkapazitäten im Fokus, die lt. Vorstand zu zusätzlichen Umsätzen i.H.v. 5,0 Mio. EUR p.a. bei nur sehr geringen Mehrkosten führen könnte.

Auf Seite des Cashflows hat q.beyond erneut einen positiven FCF erzielt (3,2 Mio. EUR), wodurch die Nettoliquidität auf 39,1 Mio. EUR stieg, die primär für M&A verwendet werden soll. Dabei fokussiert sich QBY auf profitable Targets mit über 10,0 Mio. EUR Umsatz, die der Gruppe beispielsweise auch in neuen Regionen, Fokusbranchen oder bei komplementären Technologien strategische Vorteile bieten. Darüber hinaus sieht die Kapitalallokation sowohl Aktienrückkäufe als auch Dividenden vor, die u.E. frühstens 2026 umgesetzt werden könnten.



Fazit: QBY hat das letzte GJ mit einem starken Q4 abgeschlossen und dürfte auch in 2025 ein deutliches EBITDA-Wachstum verzeichnen. Wir bestätigen Rating und Kursziel.



