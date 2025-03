Der Rückversicherungskonzern verzeichnet vorübergehende Kursverluste im XETRA-Handel, bleibt jedoch mit 28% über Jahrestief und attraktiven Dividendenprognosen solide positioniert.

Die Aktie der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft verzeichnete am Freitag deutliche Verluste im XETRA-Handel. Bereits kurz nach Handelsbeginn musste das Papier Einbußen hinnehmen und notierte um 09:07 Uhr bei 553,60 Euro, was einem Rückgang von 1,3 Prozent entspricht. Im weiteren Tagesverlauf setzte sich die negative Tendenz fort, wobei das Tagestief bei 551,20 Euro lag. Das Handelsvolumen belief sich auf 46.648 gehandelte Aktien. Trotz des aktuellen Rückgangs befindet sich der Kurs in einer komfortablen Position im Vergleich zum 52-Wochen-Tief, das am 4. Mai 2024 bei 401,70 Euro markiert wurde. Zum damaligen Tiefststand beträgt der aktuelle Aufschlag immerhin rund 28 Prozent. Das 52-Wochen-Hoch wurde erst kürzlich am 5. März 2025 bei 568,20 Euro erreicht, womit die Aktie derzeit nur etwa 2,6 Prozent unter ihrem Jahreshöchststand notiert.

Dividendenaussichten und Analysteneinschätzungen

Für Anleger dürften die Dividendenaussichten besonders interessant sein. Experten prognostizieren für das laufende Jahr eine Ausschüttung von 22,07 Euro je Anteilsschein, was einer deutlichen Steigerung gegenüber der Vorjahresdividende von 15,00 Euro entspräche. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt aktuell bei 557,50 Euro und damit nahezu auf dem aktuellen Kursniveau. Für das Geschäftsjahr 2025 rechnen Marktbeobachter mit einem Gewinn von 46,64 Euro je Aktie. Die Veröffentlichung der Quartalszahlen für das erste Quartal 2025 wird für den 13. Mai 2025 erwartet. Der Rückversicherer hat sich in den vergangenen Monaten als solide Anlage erwiesen und konnte - trotz der jüngsten Kursschwäche - im Jahresvergleich deutlich zulegen. Dies unterstreicht die grundsätzlich positive Einschätzung vieler Marktbeobachter, die dem Unternehmen aufgrund seiner starken Marktposition weiterhin gute Zukunftsperspektiven einräumen.

