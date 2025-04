DJ PTA-News: NWN Nebenwerte Nachrichten AG: Aixtron: Tech-Aktie im Sonderangebot?

Frankfurt am Main, 04.04.2025

Aixtron gilt als ein innovatives Unternehmen. Von 2020 bis 2023 stieg der Umsatz von EUR 269.25 auf 629.88 Mio. um 134 %. Das EBIT erhöhte sich in diesem Zeitraum von EUR 34.83 auf 156.77 Mio. bzw. um 350 %. Doch jetzt ist das Unternehmen sowohl an der Börse als auch in puncto Kundennachfrage massiv unter Druck. Der Aktienkurs hat sich innerhalb der vergangenen zwölf Monate mehr als halbiert.

Der Vorstand erwartet die Umsatzerlöse 2025 nur noch in einer Spanne zwischen EUR 530 bis 600 Mio. - also in jedem Fall ein deutliches Stück unter dem Wert aus 2024, der bei EUR 633.2 Mio. lag. Auch die EBIT-Marge wird der Prognose zufolge sinken und nur noch zwischen 18 und 22 % liegen; die Bruttomarge wird auf 41 bis 42 % geschätzt. Die Dividende wird von EUR 0.40 auf 0.15 reduziert.

Zu den Gründen für die derzeitige Schwäche zählt der Aixtron-Vorstand die nachlassende Dynamik in der Elek-tromobilität sowie die allgemein schwierige Lage in der Industrie, insbesondere die geringe Nachfrage im Markt für Leistungselektronik, die Aixtron aber nur als kurzfristige Schwäche bezeichnet. Eine rückläufige Nachfrage wird im LED-Bereich erwartet. Positive Impulse sollen indes aus der Optoelektronik kommen, wo KI-Anwendungen zu steigenden Datenvolumina und weiterem Ausbau der optischen Datenkommunikation führen.

Der Fokus bleibt auf F&E

Den strategischen Fokus für die kommenden Jahre setzt der Vorstand auf die Stärkung der Profitabilität und den Ausbau der Innovationskraft. CEO Dr. Felix Grawert will auch weiterhin mit kontinuierlichen Investitionen in Forschung und Entwicklung die Innovationskraft von Aixtron sichern. Dabei stehen innovative Technologien wie Siliziumcarbid-Chips und Galliumnitrid-Anlagen im Fokus. Auch im schwierigen vergangenen Jahr sei es gelungen, die Technologieführerschaft und Wettbewerbsposition in allen relevanten Endmärkten zu halten und weiter auszubauen, schreibt der Vorstand. Die F& E-Ausgaben wurden 2024 um 4.2 % auf EUR 91.4 (87.7) Mio. angehoben.

Finanziell ist Aixtron solide aufgestellt. Wann die Trendwende an der Börse einsetzt, ist schwer abzusehen. Es kann durchaus zu einer längeren volatilen Phase mit erheblichen Kursschwankungen kommen, in der Rückschläge für Zukäufe oder den Einstieg genutzt werden können.

Der ausführliche Bericht über die Aixtron SE mit dem Vorstandsinterview wird in der April-Ausgabe des Nebenwerte-Journal veröffentlicht: www.nebenwerte-journal.de.

Über das Nebenwerte-Journal

Das Nebenwerte-Journal richtet sich an eigenständig agierende Anleger. Jeder Artikel enthält zum Schluss ein Fazit mit einer Einschätzung, die positiv, negativ oder neutral ausfällt. Das Fazit gleicht einer grundlegenden Bewertung. Das Nebenwerte-Journal verzichtet bewusst auf die typischen Charakteristika eines Tipp-Dienstes, wie zum Beispiel konkrete Kauf- oder Verkaufsempfehlungen unter Angabe von Kurszielen. Kurzfristige Tradinggeschäfte auf der Grundlage von markttechnischen Faktoren werden deswegen nicht berücksichtigt, wobei charttechnische Faktoren bei der Beurteilung der Chance einer Aktie eine Rolle spielen können.

