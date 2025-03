Nebenbei Geld verdienen mit Mystery-Boxen - 7 Tipps

Der Traum, nebenbei Geld zu verdienen, ist bei vielen Menschen vorhanden. Schließlich gibt es immer wieder kostspielige Wünsche, die nicht immer einfach umzusetzen sind: Ein neues Auto, ein langer Urlaub, ein Smartphone-Upgrade, spannende Ausflüge oder selbst die neueste Spielkonsole können schnell große Löcher in das eigene Budget reißen. Viele möchten deshalb seriös nebenbei Geld verdienen, wissen jedoch häufig nicht genau, welche Möglichkeiten es gibt.

In unserem Artikel verraten wir nicht nur, wie Sie bequem vom eigenen Sofa oder Schreibtisch aus einen Nebenverdienst erhalten, sondern werfen einen Blick auf gleich sieben Möglichkeiten. Außerdem beantworten wir alle wichtigen Fragen und klären unter anderem, ob Sie einfach nebenbei Geld verdienen dürfen, worauf Sie achten sollten und welche seriösen Möglichkeiten sich wirklich rentieren.

Geld verdienen nebenbei - Die 7 besten Möglichkeiten im Überblick

Besonders beliebt sind heutzutage Methoden, um online nebenbei Geld zu verdienen. Allerdings ist es wichtig, hierbei auf die Seriosität der Anbieter zu achten, um nicht die eigene Zeit zu verschwenden oder gar von Betrügern ausgenutzt zu werden.

Wir stellen in unserer praktischen Übersicht gleich sieben verschiedene Möglichkeiten vor, um nebenbei Geld zu verdienen und verraten unter anderem, was sogenannte Mystery-Boxen sind, wie sie funktionieren und welche Alternativen und Plattformen es gibt. Hier die sieben besten Möglichkeiten, um einen Nebenverdienst zu erzielen:

Mystery-Boxen: Über Plattformen wie JemLit lassen sich diese Überraschungskisten kaufen und verkaufen, ohne dass viel Zeit, Geld und Arbeit investiert werden müssen. Hier erhalten Sie digitale oder physische Produkte, die sie dann - häufig gewinnbringend - weiterverkaufen können.

Über Plattformen wie lassen sich diese Überraschungskisten kaufen und verkaufen, ohne dass viel Zeit, Geld und Arbeit investiert werden müssen. Hier erhalten Sie digitale oder physische Produkte, die sie dann - häufig gewinnbringend - weiterverkaufen können. Umfrage-Portale: Bereits seit einigen Jahrzehnten haben sich viele Plattformen und Marktforschungsinstitute darauf spezialisiert, unterschiedliche Umfragen im Internet zu teilen und zahlen dafür Teilnehmern Geld.

Bereits seit einigen Jahrzehnten haben sich viele Plattformen und Marktforschungsinstitute darauf spezialisiert, unterschiedliche Umfragen im Internet zu teilen und zahlen dafür Teilnehmern Geld. Produkttests: Abhängig vom eigenen Profil ermöglichen einige Plattformen, mit Produkttests Geld zu verdienen - oder zumindest das mitunter teure Produkt zu behalten.

Abhängig vom eigenen Profil ermöglichen einige Plattformen, mit Produkttests Geld zu verdienen - oder zumindest das mitunter teure Produkt zu behalten. Freelancing-Arbeit: Gerade im Internet lässt sich schnell Geld verdienen, wenn entsprechende Fähigkeiten vorhanden sind. Schreiben, Grafikdesign, Programmieren, Lektorieren und ähnliche Jobs lassen sich schnell finden.

Gerade im Internet lässt sich schnell Geld verdienen, wenn entsprechende Fähigkeiten vorhanden sind. Schreiben, Grafikdesign, Programmieren, Lektorieren und ähnliche Jobs lassen sich schnell finden. Affiliate-Marketing: Soziale Medien sind heutzutage so wichtig wie nie zuvor. Wer auf seinem YouTube-Kanal, dem Instagram-Account, in TikTok-Videos oder auf dem eigenen Blog entsprechende Links setzt, erhält hier Prozente für jeden Verkauf.

Soziale Medien sind heutzutage so wichtig wie nie zuvor. Wer auf seinem YouTube-Kanal, dem Instagram-Account, in TikTok-Videos oder auf dem eigenen Blog entsprechende Links setzt, erhält hier Prozente für jeden Verkauf. Micro-Job-Plattformen: Minijobs lassen sich heutzutage einfach über das Smartphone erledigen. Dabei kann es sich um Bilder von Produkten im Supermarkt handeln, das Testen von Online-Shops oder Webseiten, aber das Aufnehmen der eigenen Stimme oder Hilfe bei der Bilderkennung für KI-Projekte.

Minijobs lassen sich heutzutage einfach über das Smartphone erledigen. Dabei kann es sich um Bilder von Produkten im Supermarkt handeln, das Testen von Online-Shops oder Webseiten, aber das Aufnehmen der eigenen Stimme oder Hilfe bei der Bilderkennung für KI-Projekte. Alte oder selbstgemachte Produkte verkaufen: Wer alte Bücher, Videospiele oder Kleidungsstücke über eBay und Co anbietet, kann so schnell Geld verdienen. Wer selbst erstellte Produkte bei Etsy verkauft, kann so sogar einen eigenen Kundenstamm aufbauen. Die Möglichkeiten sind riesig.

Nebenbei Geld verdienen - diese Möglichkeiten gibt es

Welche der oben genannten Möglichkeiten für Sie ideal ist, hängt natürlich von vielen Faktoren ab: Zeit, eigene Präferenzen und Fähigkeiten sowie Vorerfahrungen spielen eine wichtige Rolle. In den folgenden Abschnitten erklären wir die einzelnen Möglichkeiten unserer Top-7-Liste noch einmal etwas ausführlicher und verraten, worauf Sie achten sollten beziehungsweise welche Vor- und Nachteile die einzelnen Nebenverdienste mit sich bringen.

1. Mystery-Boxen

Diese Methode, um seriös nebenbei Geld zu verdienen, ist noch relativ neu, konnte jedoch innerhalb kürzester Zeit zu einer der beliebtesten Möglichkeiten avancieren. Das Konzept dahinter ist schnell erklärt: Interessierte Käufer erwerben eine sogenannte Mystery-Box, ohne den genauen Inhalt zu kennen. Klar ist, dass in dieser Box bestimmte Inhalte gefunden werden können - abhängig von der Box kann es sich hierbei um digitale oder physische Gegenstände handeln. Mit etwas Glück ist der Inhalt mehr wert als der Preis der Mystery-Box selbst.

Die JemLit-Mystery-Boxen kommen in vielen verschiedenen Formen und Kategorien.

Einige Nutzer können so einen ordentlichen Nebenverdienst erzielen: Sie verkaufen die Inhalte der Boxen, um mit dem Erlös dieser Verkäufe weitere Mystery-Boxen zu öffnen. Bei Plattformen wie JemLit können Nutzer sogar selbst auswählen, aus welcher Kategorie die jeweilige Mystery-Box stammen soll: Technologie, Uhren, Gaming-Zubehör, Sport, Kosmetik und viele weitere Kategorien geben vor, welche Inhalte eine Mystery-Box bietet. Ein Klick auf die jeweilige Mystery-Box verrät zudem, welche Gegenstände genau dort zu finden sein werden - und welchen Preis sie haben.

Mit etwas Glück kann man seinen Einsatz also vervielfachen und so nebenbei Geld verdienen. Allerdings ist natürlich auch ein gewisses Risiko vorhanden, dass der gewonnene Gegenstand weniger wert ist als der Kaufpreis der Box.

Besuchen Sie JemLit und überprüfen Sie die verschiedenen Möglichkeiten!

2. Umfrage-Portale

Marktforschungsinstitute haben bereits vor Jahrzehnten erkannt, dass Nutzer über Plattformen im Internet an einer Fülle von Umfragen teilnehmen, wenn sie dafür einen gewissen Obolus erhalten. Wie viel Geld Sie erhalten, hängt letztendlich immer vom Umfang und dem Thema der Umfrage ab, doch innerhalb weniger Minuten lassen sich schnell einige Euro verdienen. Außerdem benötigen Nutzer in der Regel kein Vorwissen, fachliche Kenntnisse oder sonstige Voraussetzungen, um an den Umfragen teilzunehmen und Geld nebenbei zu verdienen.

Umfrage-Portale wie Toluna bieten die Möglichkeit, Geld nebenbei zu verdienen.

Häufig muss zunächst ein erster Fragebogen zum eigenen Profil ausgefüllt werden, woraufhin Nutzer dann an den Umfragen teilnehmen können, die zur eigenen Persönlichkeit passen. Diese lassen sich zeitlich vollkommen flexibel und häufig sogar über das Smartphone ausfüllen. Wer also einige Minuten auf den Zug wartet, auf dem Sofa entspannt oder unterwegs etwas Zeit übrig hat, kann so schnell einen ordentlichen Nebenverdienst erzielen.

3. Produkttests

Es gibt einige seriöse Plattformen, die Produkttester suchen und diese dafür bezahlen, dass sie bestimmte Produkte über einen bestimmten Zeitraum einsetzen, einen dazugehörigen Fragebogen ausfüllen und eine Bewertung am Ende des Testzeitraums schreiben. Häufig müssen dazu passende Bilder oder Videos hochgeladen werden, um das Produkt im Einsatz zu zeigen.

Anbieter wie Testerhelden zahlen dafür, dass Sie verschiedene Produkte ausführlich austesten.

Häufig dürfen die Nutzer dafür die mitunter teuren Produkte behalten. Einige Plattformen bezahlen allerdings auch einen festen Preis pro Test. Dieses Geld lässt sich dann entweder als Gutschein (Google Pay, Apple Pay, Amazon, etc.) einlösen oder direkt per PayPal oder Banküberweisung auszahlen. Zwar lässt sich hiermit kein großes Geld verdienen, da nur wenige Tests pro Monat angeboten werden, doch über das Jahr verteilt kann sich hier durchaus eine ordentliche Summe summieren.

4. Freelancing-Arbeit

Zeichnen, Schreiben, Basteln, Programmieren - wer über ein Talent verfügt, das im World Wide Web gefragt ist, kann dort auch schnell Geld damit verdienen. Dabei können Sie sich die passenden Projekte selbst aussuchen und sind zeitlich gänzlich flexibel. Erste Kunden lassen sich dabei ganz bequem auf bekannten Freelancing-Webseiten wie Upwork oder Fiverr finden.

Als Freelancer können die eigenen Dienste bei Fiverr und Co angeboten werden.

Allerdings schläft die Konkurrenz nicht: Abhängig von den eigenen Fähigkeiten gibt es natürlich auch andere, die genau diese Freelancing-Arbeit anbieten. Wer jedoch eine passende Nische findet, kann hier schnell zum Experten werden und entsprechend schnell nebenbei Geld verdienen.

5. Affiliate-Marketing

Sind Sie bereits auf YouTube, Instagram, TikTok oder anderen sozialen Medien aktiv und verfügen über eine entsprechend große Fangemeinschaft? Dann könnten Sie über eine Affiliate-Marketing-Plattform Werbepartner finden, die Sie für Ihre Reichweite bezahlen. Hier muss lediglich ein sogenannter Referral-Link gepostet werden, der zur Webseite des Werbepartners verlinkt. Kaufen dann Nutzer über diesen Link die Produkte, erhalten Sie einen gewissen Prozentanteil des Erlöses.

Affiliate-Plattformen wie Awin bieten Partnerschaften für fast jede Nische.

Auch hier kommt es natürlich auf viele verschiedene Faktoren an: Wie groß ist die eigene Community, welche Content-Nische wird bedient und wie passen die Produktangebote der Werbepartner dazu? Je besser diese Faktoren aufeinander abgestimmt sind, desto größer ist der Nebenverdienst am Ende des Monats.

6. Micro-Job-Plattformen

"Erstellen Sie ein Bild von einem Schokoriegel und laden Sie es hoch." So oder ähnlich könnte die Aufgabe klingen, die Sie über eine Micro-Job-Plattform erledigen können. Dafür gibt es ein kleines Entgelt. Wer die eigenen vier Wände nicht verlassen möchte, kann hingegen kleinere Recherchen im Internet durchführen, gesprochene Sätze transkribieren oder selbst gesprochene Sätze aufnehmen, die dann für KI-Projekte genutzt werden.

Über Plattformen wie Clickworker lassen sich innerhalb von Minuten einige Euro verdienen.

Diese kleinen Aufgaben dauern in der Regel nur wenige Minuten. Wer jedoch viele davon erledigt, kann schnell ein lukratives Nebeneinkommen erzielen. Außerdem lassen sich diese Jobs flexibel erledigen - und zwar von überall dort, wo das eigene Smartphone Internetzugang hat.

7. Alte oder selbstgemachte Produkte verkaufen

Wer selbst basteln, stricken, häkeln, malen, plotten oder anderweitig kreativ arbeiten kann, kann seine erstellten Produkte über Plattformen wie Etsy verkaufen. Wer hingegen einfach nur gebrauchte Produkte verkaufen möchte, kann über Plattformen wie eBay oder Kleinanzeigen noch häufig einige Euros für die Dinge erhalten, die ansonsten auf dem Müll landen würden.

Alte Gegenstände lassen sich manchmal noch zu Geld machen.

Es ist sogar möglich, besonders günstige Produkte zu finden und diese dann teurer zu verkaufen. Wichtig hierbei ist, dass ein Verständnis der Produkte vorhanden ist und natürlich das entsprechende Feingefühl beim Kauf und Verkauf an den Tag gelegt wird - gerade ein Bezug auf die Preise und Trends am Markt. So lässt sich schnell eine ordentliche Summe verdienen.

Darf man einfach so nebenbei Geld verdienen?

Grundsätzlich ist es in Deutschland immer möglich, einem Nebenjob nachzugehen und dadurch nebenbei Geld zu verdienen - solange dies mit dem eigenen Arbeitgeber geklärt ist. Schließlich darf ein Nebenjob nicht die Tätigkeiten im Hauptberuf einschränken oder die Leistung reduzieren. Im schlimmsten Fall kann dies nämlich zur Kündigung führen. Außerdem haben einige Arbeitsverträge eine Klausel, die die Ausführung eines Nebenjobs untersagt. Sollte zudem der Verkauf von Waren eine Einnahmequelle sein, muss unter Umständen ein Gewerbe angemeldet werden.

Auch in Bezug auf Steuern kann es einiges zu beachten geben: Einnahmen aus einer nebenberuflichen Tätigkeit können in Deutschland bis zu einem Höchstbetrag von 2.400 Euro steuerfrei sein - unter den richtigen Umständen. Grundsätzlich müssen Einnahmen immer in der Steuererklärung angegeben werden. Das gilt auch für Einnahmen aus einem Nebenjob. Gerade bei höheren Beträgen kann es sich lohnen, vorab mit einem Steuerberater zusammenzuarbeiten.

Obendrein gelten spezielle Regeln, wenn Sozialleistungen bezogen werden. Überschreiten nämlich die Einnahmen eine bestimmte Höhe, so wird dies auf die Leistungen des Staates angerechnet. Gerade dann ist es sinnvoll, eine entsprechende Anfrage bei der zuständigen Behörde zu stellen, um etwaige Nachteile zu vermeiden.

Wie viel Geld darf man im Jahr nebenbei verdienen?

Jedes Jahr wird der persönliche Steuerfreibetrag neu vom Staat festgelegt und hat sich in den letzten Jahren immer wieder um einige hundert Euro pro Jahr erhöht. Trotzdem sollte immer genau überprüft werden, wo der aktuelle Betrag liegt. Wird dieser nämlich überschritten, müssen sämtliche Einkünfte aus Nebenjobs steuerlich gemeldet werden. Abhängig davon, wie hoch die Nebeneinkünfte ausfallen, muss auch darauf Einkommenssteuer gezahlt werden.

Letztendlich gibt es also keine Maximalgrenze für Einnahmen aus dem Nebenjob. Ab einer bestimmten Höhe müssen diese allerdings besteuert werden. Derzeit können steuerfrei 538 Euro pro Monat verdient werden. Wer also als Freelancer oder mit dem Kauf und Verkauf von Mystery-Boxen nicht über diesen Betrag kommt, muss sich keine Gedanken machen.

Darauf muss man beim Geld nebenbei verdienen achten

Das Internet bietet viele Möglichkeiten und Plattformen, die mit lukrativen Nebenverdiensten locken. Allerdings gilt auch hier das Sprichwort: Es ist nicht alles Gold, was glänzt, und nicht jeder Anbieter arbeitet seriös und vertrauenswürdig. Umso wichtiger ist es, vorab zu überprüfen, wo zum Beispiel der jeweilige Anbieter seinen Sitz hat. Liegt dieser außerhalb der Europäischen Union, sollten Sie Vorsicht walten lassen.

JemLit gilt als äußerst transparent - gerade in Bezug auf Kosten und Chancen.

Abhängig von der gewählten Nebentätigkeit sollte zudem überprüft werden, ob diese tatsächlich zum eigenen Alltag passt: Wie viel Zeit kann aufgewendet werden, gibt es Deadlines zu beachten und wie flexibel ist der Arbeitgeber bei Nebenjobs? Achten Sie zudem darauf, dass eventuell ein zusätzliches Gewerbe angemeldet werden muss, wenn die Einkünfte aus dem Nebenjob bestimmte Schwellenwerte überschreiten.

Seriös nebenbei Geld verdienen - Darauf ist zu achten

Es gibt einige Aspekte, die vorab überprüft werden sollten, um zwischen den seriösen und weniger seriösen Anbietern zu unterscheiden. Schließlich gibt es sogar betrügerische Unternehmen, die niemals vermeintliche Gewinne auszahlen und sogar vorab Gebühren verlangen. Um solche Betrüger zu vermeiden, sollten Sie die folgenden Aspekte überprüfen, um entsprechende Rückschlüsse auf den Anbieter ziehen zu können:

Gebühren überprüfen: Werden etwaige Gebühren transparent genannt oder im Kleingedruckten versteckt? Eine Plattform, die horrende Gebühren für Auszahlungen, Käufe oder andere Tätigkeiten verlangt, ist einfach nicht seriös.

Werden etwaige Gebühren transparent genannt oder im Kleingedruckten versteckt? Eine Plattform, die horrende Gebühren für Auszahlungen, Käufe oder andere Tätigkeiten verlangt, ist einfach nicht seriös. Impressum durchlesen: Wo ist der Hauptsitz des Anbieters, gibt es Kontaktinformationen und eine Adresse in Deutschland oder zumindest innerhalb der EU? Seriöse Anbieter informieren über alle wichtigen Details.

Wo ist der Hauptsitz des Anbieters, gibt es Kontaktinformationen und eine Adresse in Deutschland oder zumindest innerhalb der EU? Seriöse Anbieter informieren über alle wichtigen Details. Datenschutz oder Datenklau: Einige Anbieter versprechen lukrative Nebenjobs - nur um dann die Daten der Nutzer weiterzuverkaufen und keinerlei Verdienste zu bieten. Überprüfen Sie vorab die AGB und die Datenschutzrichtlinien, um zu überprüfen, wie mit Ihren Daten umgegangen wird.

Einige Anbieter versprechen lukrative Nebenjobs - nur um dann die Daten der Nutzer weiterzuverkaufen und keinerlei Verdienste zu bieten. Überprüfen Sie vorab die AGB und die Datenschutzrichtlinien, um zu überprüfen, wie mit Ihren Daten umgegangen wird. Kundenerfahrungen im Internet: Auf vielen Plattformen lassen sich mittlerweile zahlreiche Erfahrungsberichte zu vielen Anbietern finden. Vermeiden Sie Angebote, die zu schön klingen, um wahr zu sein - denn häufig sind sie es auch.

Viele Lockangebote versprechen hohes Geld für wenig Arbeit. Wie realistisch diese Angebote sind, ist häufig fraglich. Wichtig ist, dass Sie niemals selbst vorab Ihr eigenes Vermögen investieren, denn keine seriöse Plattform wird Geld verlangen, bevor Sie Geld nebenbei verdienen können.

Geld nebenbei verdienen mit Mystery-Boxen - so geht's

Immer häufiger werden Mystery-Boxen gerade über die sozialen Medien beworben, denn mit etwas Glück lässt sich hier schnell der große Gewinn machen. Eine Plattform, die für Transparenz und Fairness bekannt ist, ist JemLit. Hier können Nutzer Mystery-Boxen aus vielen verschiedenen Kategorien auswählen und darüber hinaus genau die Chancen für die einzelnen Gewinne sehen. Dies hilft dabei, den Kauf und Verkauf besser zu planen.

Die Nutzung der Plattform ist intuitiv gestaltet. Folge einfach unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung und innerhalb weniger Minuten können Sie die erste Mystery-Box bereits öffnen:

Die Registrierung bei JemLit ist intuitiv gestaltet.

Neuen Account erstellen: Registrieren Sie sich einfach über den Button "Registrieren", bestätigen Sie die dabei angegebene E-Mail-Adresse und schon können Sie das neue Konto nutzen. Geld einzahlen: Im zweiten Schritt können Sie einen beliebigen Betrag einzahlen. Neben der Banküberweisung können Sie auch per Kreditkarte oder PayPal einzahlen und sogar Kryptowährungen nutzen. Die erste Mystery-Box auswählen: Sobald das Guthaben aufgeladen wurde, können Sie die ersten Boxen auswählen und kaufen. Achten Sie dabei auf die verschiedenen Kategorien, Preise und Inhalte, die die verschiedenen Mystery-Boxen voneinander unterscheiden. Mystery-Box öffnen: Wurde der Kauf erfolgreich abgeschlossen, können Sie die erste Box direkt öffnen. Klicken Sie dazu einfach auf den entsprechenden Button und per Zufallsprinzip wird Ihnen der Inhalt der Mystery-Box zugeteilt. Gewinn behalten, verkaufen oder verschenken: Im letzten Schritt können Sie entscheiden, was mit dem Inhalt der Mystery-Box passieren soll. Nach dem Öffnen können Sie diesen nämlich direkt weiterverkaufen, verschenken oder selbst behalten. Mitunter können die Inhalte sogar direkt für ein weiteres JemLit-Guthaben eingetauscht werden, um neue Mystery-Boxen zu erwerben.

Dieser Prozess wird nur wenige Minuten in Anspruch nehmen. Achten Sie darauf, wie genau sich die verschiedenen Mystery-Boxen voneinander unterscheiden und verlassen Sie sich auf Ihr Glück. So können Sie schnell wertvolle Gegenstände verkaufen und nebenbei Geld verdienen.

Fazit - Geld verdienen nebenbei

Ist es überhaupt möglich, mit Mystery-Boxen oder anderen Formaten nebenbei Geld zu verdienen? Die Antwort darauf ist ein klares "Ja", denn es gibt viele Möglichkeiten, um im Internet einen Nebenverdienst zu erzielen. Egal, ob Sie Umfragen ausfüllen, als Freelancer arbeiten oder eben Mystery-Boxen bei Anbietern wie JemLit kaufen und verkaufen, die Chancen sind groß - solange etwas Zeit in so ein Projekt investiert wird. Dabei können Sie flexibel agieren, nur dann nebenbei Geld verdienen, wenn Sie Lust haben und die Zeit erübrigen können.

Wichtig ist, dass Sie sich an die Grundregeln halten, etwaige Nebenjobs mit dem Arbeitgeber besprechen und auch steuerlichen Verpflichtungen nachgehen. Dann finden Sie schnell die optimale Möglichkeit, um seriös nebenbei Geld zu verdienen und das eigene Monatsbudget etwas aufzubessern.

FAQs - Häufige Fragen zu Mystery-Boxen & Geldgewinnen

Wie kann man einfach nebenbei Geld verdienen?

Wer schnell, flexibel und unkompliziert nebenbei Geld verdienen möchte, findet im Internet viele Angebote. Von Micro-Jobs über Online-Umfrageportale bis hin zu Freelancer-Aufgaben oder dem Öffnen von Mystery-Boxen gibt es eine Fülle an Möglichkeiten.

Wie kann ich nebenbei 1000 Euro verdienen?

Mit etwas Zeit, Planung und den entsprechenden Fähigkeiten lassen sich 1.000 Euro auch mit Nebentätigkeiten verdienen. Achten Sie darauf, regelmäßig die jeweilige Tätigkeit durchzuführen, eine sinnvolle Zeiteinteilung zu nutzen und Ihre Fähigkeiten gewinnbringend einzusetzen.

Wie viel darf ich bei einer Nebentätigkeit verdienen?

Grundsätzlich gibt es keinen Maximalbetrag, der mit einer Nebentätigkeit verdient werden darf. Allerdings sollten Sie dies mit dem Hauptarbeitgeber vorab besprechen und überprüfen, wo der Jahressteuerfreibetrag liegt. Wird letzterer nämlich überschritten, so müssen Sie Steuern auch auf Nebeneinkünfte zahlen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.