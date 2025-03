EQS-Media / 07.03.2025 / 13:37 CET/CEST





Poltio Gewinnt in der Kategorie "Beste Kommunikations- und Interaktionslösung" BERLIN - Das Technologie-Startup Poltio hat bei den renommierten E-commerce Germany Awards 2025 den ersten Platz in der Kategorie "Beste Kommunikations- und Interaktionslösung" gewonnen. Als führende SaaS-Plattform ermöglicht Poltio globalen Marken, komplett personalisierte Einkaufserlebnisse zu bieten, ohne zusätzliche Entwicklungsaufwände. KI-gestützte Personalisierung prägt die Zukunft des E-Commerce In der heutigen E-Commerce-Welt sind personalisierte Einkaufserlebnisse ein entscheidender Erfolgsfaktor für Marken. KI-gestützte digitale Shopping-Assistenten sind nicht mehr nur einfache Tools, sondern entwickeln sich zu Architekten der Kundenbindung. Diese intelligenten Guided-Selling-Lösungen gestalten individuelle Einkaufsreisen für Verbraucher, ermöglichen Marken optimierte Einkaufserlebnisse und steigern gleichzeitig den Umsatz erheblich. Diese Entwicklung markiert den Beginn einer neuen Ära im E-Commerce. Poltio, ein innovatives Technologie-Startup, wurde für seine Arbeit im Bereich KI-gestützter Shopping-Lösungen ausgezeichnet und sicherte sich mit seiner neuesten Lösung den Top-Preis in der Kategorie "Beste Kommunikations- und Interaktions Lösung" bei den E-commerce Germany Awards 2025. "Diese Auszeichnung ist das Ergebnis harter Arbeit unseres Teams und unserer Partner" Poltios Mitbegründer und CEO Ahmet Tosun betonte, dass diese Auszeichnung die wachsende Bedeutung des Unternehmens auf dem deutschen E-Commerce-Markt unterstreicht: "Personalisierte Kundenerlebnisse sind im E-Commerce wichtiger denn je. Bei Poltio unterstützen wir Marken dabei, durch KI-gestützte digitale Shopping-Assistenten die Kundeninteraktion und den Umsatz zu steigern. Unser preisgekröntes Projekt, das wir in Zusammenarbeit mit Beko entwickelt haben, bietet in 17 Ländern ein personalisiertes Einkaufserlebnis und setzt damit weltweit neue Maßstäbe. Diese Auszeichnung ist das Ergebnis der harten Arbeit unseres Teams und unserer Partner - und eine Bestätigung unseres Erfolgs." Marken profitieren von End-to-End-Personalisierung Mit seinen KI-gestützten digitalen Shopping-Assistenten steigert Poltio die Kundenbindung und Conversion-Raten signifikant. Dieses globale Erfolgsprojekt treibt das türkische SaaS-Startup weiter an, Marken weltweit zu ermöglichen, personalisierte Einkaufserlebnisse nahtlos und ohne Entwicklungsaufwand umzusetzen - und damit sowohl die Umsatzleistung als auch das Kundenerlebnis zu maximieren. Kontakt: Banu Kantarci banu@poltio.com www.poltio.com

