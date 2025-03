New York (www.anleihencheck.de) - Die EZB hat ihre Leitzinsen heute um 0,25 Prozentpunkte gesenkt - ein Schritt, den die Märkte bereits erwartet hatten, so Patrick Barbe, Head of European Investment Grade Fixed Income bei dem US-amerikanischen Vermögensverwalter Neuberger Berman.Während der Pressekonferenz habe Christine Lagarde betont, dass der Rückgang am Anleihemarkt die Zinsabstände zwischen den Euro-Ländern nicht beeinflusst habe. Das dürfte die Stimmung an den Märkten kaum beeinflussen. Der jüngste Anstieg der Renditen von Euro-Anleihen werde die Wirtschaft und Inflation in diesem Jahr voraussichtlich stark belasten. Barbe rechne damit, dass das angekündigte Rüstungs- und Infrastrukturprogramm in Deutschland erst nach dem Sommer Wachstumsimpulse liefern würden. Ohne die noch unklaren Folgen des Handelskonflikts und angesichts der aktuellen Konjunkturschwäche in der Eurozone erwarte Barbe, dass die Inflation in diesem Jahr schneller zurückgehe. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...