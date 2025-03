FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert der Aktien der Deutschen Bank von 22,50 auf 25,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Philipp Häßler rechnet mit einem starken ersten Quartal und hob seine Ergebnisschätzungen an. Die Frankfurter sollten vom sehr positiven Kapitalmarktumfeld profitieren, schrieb er in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Die Bewertung der Aktien bleibe attraktiv./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 07.03.2025 / 12:10 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.03.2025 / 13:10 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005140008