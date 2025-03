Barcelona, Spanien, 7. März 2025 (ots/PRNewswire) -Während des MWC 2025 stellte Huawei die vollständig aktualisierte Xinghe Intelligent Campus Solution vor, die für KI-gestützte, erlebniszentrierte Campus-Netzwerkimplementierungen entwickelt wurde. Diese Lösung zeichnet sich durch ein Upgrade in den Bereichen Wireless, Anwendungen, Betrieb und Wartung (O&M) sowie Sicherheit aus und trägt dazu bei, ein zukunftssicheres Campus-Netzwerk mit der besten Benutzererfahrung aufzubauen, um im Zeitalter der KI erfolgreich zu sein.Shawn Zhao sagte: "Im Zeitalter der KI integriert Huawei aktiv KI in Campus-Netzwerke, um KI-gestützte Verbesserungen in den Bereichen Wireless, Anwendungen, O&M und Sicherheit zu erreichen. Indem wir erfahrungsorientierte Campus-Netzwerke anführen, treibt Huawei die schnellere Einführung von KI und Branchenintelligenz weiter voran, um im KI-Zeitalter gemeinsam mit Kunden und Partnern erfolgreich zu sein."Die Lösung von Huawei zeichnet sich durch die folgenden vier Arten von Erlebnisupgrades aus:- KI-gestütztes superschnelles WLAN-Erlebnis: Der branchenweit erste 5-Funk-Wi-Fi 7 AP sorgt für stets flüssige 4K-Videos mit bis zu 60 Kanälen. Darüber hinaus reduziert die KI-gestützte CSSR-Technologie (Coordinated Scheduling and Spatial Reuse) Störungen um 40 % und verbessert den Netzwerkdurchsatz um 30 %. Die APs von Huawei verfügen über integrierte IoT-Module und unterstützen externe PCIe-Karten und USB-Module für die IoT-Erweiterung, um eine Konvergenz von IoT und Büronetzwerk zu erreichen.- KI-gestützte deterministische Anwendungserfahrung: Die KI-gestützte Anwendungsidentifizierung, die All-Flow-Planung und die Erfahrungsanalyse von Huawei sorgen dafür, dass wichtige Anwendungen wie Videokonferenzen sowie Cloud-Desktops immer reibungslos funktionieren. Darüber hinaus versprechen die einzigartigen VIP-Lane- und VIP-FastPass-Technologien von Huawei stets optimale VIP-Services.- KI-gestützte intelligente O&M-Erlebnis: Der einzigartige Network Assurance Agent von Huawei nutzt KI-Modelle zum automatischen Erlernen von Netzwerkfehlern und zur Unterstützung bei der Fehlerbehebung. So werden 80 % der drahtlosen Störungen innerhalb von Minuten automatisch behoben, was die Effizienz der Betriebsführung um das 10-fache erhöht. Vor allem aber ermöglicht dies, dass eine einzige Person einen Campus mit über 10 000 Benutzern verwalten.- KI-gestützte E2E-Sicherheitserfahrung: Die einzigartige Wi-Fi Shield-Technologie von Huawei nutzt drahtlose Kanalverschlüsselung und MACsec über die Luftschnittstelle, um das Abhören von Datenpaketen zu verhindern und so einen End-to-End-Sicherheitscampus aufzubauen. Und die KI-gestützte "Wi-Fi Channel State Information (CSI)"-Sensortechnologie erkennt effizient die Anwesenheit von Menschen, ermöglicht Energieeinsparungen und lokalisiert Eindringlinge.Auch in Zukunft wird Huawei seine Xinghe Intelligent Campus-Angebote innovativ weiterentwickeln sowie sie für verschiedene Branchen wie den öffentlichen Dienst, das Finanzwesen und das Bildungswesen ideal machen. Dies wiederum wird die digital-intelligente Produktivität der Unternehmen maximieren und die Transformation und Modernisierung aller Branchen beschleunigen.Weitere Informationen klicken Sie bitte auf Huawei's Xinghe Intelligent Campus Solution.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2635571/image.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/huawei-stellt-seine-vollstandig-aktualisierte-xinghe-intelligent-campus-solution-vor-um-ki-gestutzte-erlebnisorientierte-campus-netzwerke-in-die-ki-ara-zu-fuhren-302395648.htmlPressekontakt:hwebgcomms@huawei.comOriginal-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/100745/5986135