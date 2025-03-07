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Freitag, 07.03.2025 Börsentäglich über 12.000 News von 689 internationalen Medien
Pioneer AI und StreaksAI revolutionieren den $28,5-Milliarden-Markt für autonome KI mit AROK
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WKN: A3DXEK | ISIN: CA60041F1018 | Ticker-Symbol: X0D
Tradegate
07.03.25
15:31 Uhr
0,327 Euro
-0,008
-2,39 %
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
MILLENNIAL POTASH CORP Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
MILLENNIAL POTASH CORP 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,3300,34915:38
0,3170,34315:32
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
MILLENNIAL POTASH
MILLENNIAL POTASH CORP Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
MILLENNIAL POTASH CORP0,327-2,39 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.