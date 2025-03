Bei der VAG Freiburg gehen am kommenden Montag sechs neue Elektrobusse in den Linienbetrieb. Damit erhöht sich die Anzahl der strombetriebenen Fahrzeuge in der VAG-Flotte auf 29 Einheiten. Im Sommer wird bereits weiterer Nachschub erwartet. Die sechs neuen E-Gelenkbusse stammen aus einer 2023 bei Daimler Buses ausgelösten Bestellung über 22 Einheiten des eCitaro G. Die Auslieferung der restlichen Exemplare aus dem Mannheimer Daimler-Produktionswerk ...

