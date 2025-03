Die Jobdaten aus den USA für den Februar sind da. Die Arbeitslosenquote liegt höher als gedacht und es wurden weniger Jobs geschaffen als Markt erwartet wurde. An der Börse kommen die Daten aus den USA allerdings gut an, der DAX kann sein deutliches Minus aus dem frühen Handel aber zumindest ein Wenig reduzieren.Die Arbeitslosenquote in den USA lag im Februar bei 4,1 Prozent statt der erwarteten 4,0 Prozent. Außerhalb der Landwirtschaft wurden 151.000 neue Jobs geschaffen, hier wurden 160.000 erwartet. ...

