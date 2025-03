Mainz (ots) -Mit einer Hochzeit und einem Todesfall endete gestern, Donnerstag, 6. März 2025, die TV-Ausstrahlung der 18. Staffel der ZDF-Serie "Der Bergdoktor". Die acht Folgen erreichten linear im Durchschnitt 5,586 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und einen Marktanteil von 20,6 Prozent. Beim jüngeren Publikum ist das Format mit 11,1 Prozent Marktanteil ebenso erfolgreich. In der ZDFmediathek erzielten die Abrufvideos der neuen Staffel bis einschließlich 6. März 2025 insgesamt 21,09 Millionen Views - das sind durchschnittlich 2,64 Millionen Views pro Folge. Damit ist die aktuelle Bergdoktor-Staffel die bislang erfolgreichste in der ZDFmediathek.ZDF-Programmdirektorin Nadine Bilke: "Wir freuen uns über den großen und anhaltenden Erfolg unserer ZDF-Serie 'Der Bergdoktor', die Woche für Woche Millionen von Zuschauerinnen und Zuschauern über alle Generationen hinweg begeistert. Dieser Erfolg, sowohl im TV als auch in unserer Mediathek, ist ein Beweis für die herausragende Arbeit des gesamten Teams vor und hinter der Kamera. Ein großer Dank geht auch an die treuen Fans der Serie. Wir freuen uns darauf, ihnen auch in Zukunft emotionale sowie spannende Geschichten aus dem Leben unseres 'Bergdoktors' präsentieren zu können".Die nächsten Dreharbeiten zur Serie "Der Bergdoktor" beginnen im Frühjahr 2025 - für acht weitere Folgen der 19. Staffel. Neben Hans Sigl spielen Heiko Ruprecht, Monika Baumgartner, Ronja Forcher, Mark Keller, Natalie O'Hara, Hilde Dalik, Rebecca Immanuel, Annika Ernst, Barbara Lanz, Lieselotte Voß und Frédéric Brossier in durchgängigen Rollen.KontaktSie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/derbergdoktor) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- Quelle TV-Nutzung: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.9; Marktstandard Bewegtbild, Auswertungstyp TV, Konvention (6.3.2025 vorläufig gewichtet)- Quelle Onlinenutzung: AGF in Zusammenarbeit mit Nielsen, ZensusdatenPressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49 (0)6131 - 70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5986148