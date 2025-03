Innovaderm, ein führendes klinisches Forschungsinstitut (CRO), freut sich, mit sofortiger Wirkung eine umfassende Umbenennung in Indero bekannt zu geben. Die neue Markenidentität reflektiert die Doppelausrichtung des Unternehmens auf Rheumatologie und Dermatologie und hebt die enge Synergie zwischen diesen Bereichen hervor.

Innovaderm blickt auf 25 Jahre klinischer Forschung in der Dermatologie zurück und hat erkannt, dass sich viele entzündliche und autoimmune Erkrankungen sowohl auf der Haut als auch im Bewegungsapparat manifestieren. Rheumatologie und Dermatologie überschneiden sich daher häufig bei der Diagnose und Behandlung von Krankheiten, bei denen das Immunsystem eine zentrale Rolle spielt, und Indero wird sein Fachwissen nutzen, um umfassende, patientenorientierte Lösungen für diese Märkte zu liefern. Der Full-Service-Ansatz des Unternehmens kann sowohl Früh- als auch Spätphasenstudien auf beiden Fachgebieten unterstützen.

Dr. Robert Bissonnette, Gründer und Vorstandsvorsitzender, kommentierte: "Als Innovaderm dienen wir seit 25 Jahren der klinischen Dermatologieforschung und haben uns einen Ruf für Qualität und Exzellenz aufgebaut. Während wir als Inderovoranschreiten, werden wir auch weiterhin stetig das Fachwissen bereitstellen, das unsere Kunden von uns erwarten, und gleichzeitig unseren Fokus auf Rheumatologie weiter stärken und unsere Unterstützung in diesem Bereich ausbauen. Wir sind gespannt auf die Zukunft und unterstützen die Entwicklung neuer Therapien in diesen beiden Forschungsbereichen, um letztendlich dazu beizutragen, die Gesundheit und Lebensqualität der Patienten zu verbessern."

Jeff Smith, CEO von Indero, fügte hinzu: "Unser interdisziplinärer Ansatz mit doppeltem Fokus ermöglicht es uns, klinische Studien für ein breites Spektrum rheumatologischer und dermatologischer Erkrankungen zu unterstützen. Da beide Krankheitsbereiche immunvermittelt sind, sind wir perfekt positioniert, um klinische Forschung auf diesen Fachgebieten zu unterstützen. Dank unseres globalen Netzwerks von Prüfärzten und Forschungsstandorten gepaart mit umfangreicher interner Erfahrung können wir Sponsoren bei den besonderen Anforderungen von Studien für diese Bereiche unterstützen, von schwer zu findenden Patientengruppen bis hin zu komplexen Endpunkten. Als "Indero" sind wir tief darin"involviert", Sponsoren die strengen wissenschaftlichen Grundlagen und die maßgeschneiderten Fachkenntnisse zu bieten, die sie für ihre Studien benötigen."

Besuchen Sie www.inderocro.com, um die Dienstleistungen und Fachkenntnisse von Indero kennenzulernen.

Über Indero

Indero ist ein CRO mit den Schwerpunkten Dermatologie und Rheumatologie und verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der klinischen Forschung und Studiendurchführung. Unser Full-Service-Ansatz der alles vom Protokolldesign und der Patientenrekrutierung bis hin zur Studienüberwachung und Biometrie umfasst bietet Biotech- und Pharmasponsoren die strenge wissenschaftliche Grundlage und maßgeschneiderte Expertise, die ihre Studien benötigen, um effizient und effektiv zum Ziel zu gelangen. Mit Niederlassungen in den USA, Kanada, Europa, Lateinamerika und APAC; umfangreiche, ständig wachsende Beziehungen zu Prüfärzten und Patienten; und einer speziellen Forschungsklinik, in der wir unsere eigenen Studien entwerfen und durchführen, ist Indero der ideale CRO-Partner für klinischen Bedarf auf globaler Ebene.

