Bitcoin Kurs Prognose: Trotz US-Reserve für BTC-Token fällt der Kurs - nur für wie lange?

Die US-Regierung unter Donald Trump kündigte vor einer Woche eine eigene strategische Krypto-Reserve an. Damals hieß es noch, dass nicht nur Bitcoin integriert wird, sondern auch Ethereum, Solana, Cardano und XRP in dieser Reserve inkludiert sein werden. Jetzt machte US-Präsident Trump sein Wahlversprechen wahr - und startete eine Bitcoin-Reserve per Executive Order.

Allerdings fällt diese nicht wie von vielen Anlegern erhofft aus. Schließlich scheint die Umsetzung anders als angekündigt auszufallen. Dies sorgte direkt nach der Executive Order zu einem Kursverlust des BTC-Tokens und viele Investoren fragen sich zu Recht, wie es jetzt mit Bitcoin und den zuvor steigenden Altcoins weitergehen wird.

Bitcoin erneut unter 90.000 US-Dollar - Was bringt die Zukunft?

Nachdem Trump in der vergangenen Woche auf seinem eigenen Social-Media-Dienst Truth Social bekannt gegeben hatte, dass eine strategische Krypto-Reserve kommen wird, spekulierten viele Krypto-Experten darüber, wie viel Geld die USA in diese Reserve investieren wird. Jetzt ist allerdings klar: Allem Anschein nach wird kein Geld in die Krypto-Welt fließen. Stattdessen werden die bisher aus kriminellen Machenschaften beschlagnahmten Bitcoin in diese Reserve gegeben und sollen dort als Wertspeicher fungieren.

Von Ethereum, XRP und Co ist jetzt gar nicht mehr die Rede. Das zeigen auch die aktuellen Daten der On-Chain-Analyse-Plattform Arkham: Die offizielle Krypto-Wallet der US-Regierung beinhaltet zwar Bitcoin, Ethereum und einige andere Kryptowährungen, doch SOL-Token, ADA-Coins und XRP zählen nicht dazu.

Incredible execution from the Trump administration and a historic moment for Bitcoin and crypto!



I expect many of the G20 to take notice, and eventually follow America's leadership. https://t.co/tPdltJ6GKq - Brian Armstrong (@brian_armstrong) March 7, 2025

Coinbase CEO Brian Armstrong hält es für äußerst wahrscheinlich, dass die G20-Staaten, zu denen auch Deutschland zählt, bald nachziehen und eigene Krypto-Reserven erstellen werden. Deutsche Anleger sollten sich diesbezüglich nicht zu früh freuen, denn die wahrscheinlich nächsten Regierungsparteien CDU, CSU und SPD haben in ihren Wahlprogrammen Kryptowährungen nicht einmal erwähnt.

Aufgrund der für viele Investoren enttäuschenden Krypto-Reserve fiel der BTC-Preis in den vergangenen Stunden erneut unter die Marke von 90.000 US-Dollar. Sollten sich die G20-Staaten tatsächlich an den USA ein Beispiel nehmen, könnte sich dies allerdings bald ändern und neue Allzeithochs erreicht werden.

Darauf spekulieren derzeit nicht nur einige Großanleger, die jetzt zum niedrigeren Preis in den BTC-Token investieren, sondern auch die Entwickler von BTC Bull: Sollte der große Bitcoin tatsächlich neue Rekordmarken aufstellen können, werden BTCBULL-Investoren durch BTC-Airdrops beglückt. So profitieren sie nicht nur von dem weltweit ersten Bitcoin-Meme-Token, sondern auch von steigenden Preisen der größten Kryptowährung am Markt.

Bitcoin-Airdrops für BTC Bull Anleger: Was steckt hinter dem Entwickler-Versprechen?

Als weltweit erster Meme-Coin mit Bitcoin-Fokus erklären die Entwickler bereits im offiziellen Whitepaper, dass der BTC-Kurs die Marke von 250.000 US-Dollar überschreiten wird. Um dies - und den Weg dorthin - zu feiern, werden Bitcoin-Airdrops an die eigene Community verschenkt. Und zwar immer dann, wenn das Allzeithoch zum ersten Mal die Marken von 125.000, 175.000 und 225.000 US-Dollar überschreitet.

Außerdem werden immer dann BTCBULL-Token verbrannt, wenn das Allzeithoch erneut um 25.000 US-Dollar gestiegen ist. Das sorgt für eine stärkere Verknappung am Markt und erhöht damit - zumindest in der Theorie - den Wert der einzelnen BTC Bull Coin, die den Anlegern gehören.

Erfahre alles zum weltweit ersten Bitcoin-Meme-Token BTC Bull!

Bereits seit Februar läuft der Vorverkauf des BTCBULL-Tokens - und das mit beachtlichem Erfolg. Denn während der Coin aktuell zu einem Preis von 0,0024 US-Dollar angeboten wird, konnten bereits über 3,3 Millionen US-Dollar an Kapital gesammelt werden. Dies zeigt, wie groß das Interesse an dem Presale-Projekt bereits ist.

Ein Grund dafür dürfte auch das Presale-Staking-Programm sein, das derzeit bereits aktiv ist: Wer nämlich die gekauften BTCBULL-Token direkt anlegt, erhält hier eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 129 Prozent. So sollen über die nächsten zwei Jahre hinweg ganze 10 Prozent des gesamten Tokenvorrats an die Anleger ausgezahlt werden, die dadurch ein passives Einkommen generieren können.

Investiere noch heute in den BTCBULL-Token!

