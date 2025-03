EQS-News: ENCAVIS AG / Schlagwort(e): Personalie/Sonstiges

ENCAVIS AG kündigt CEO-Wechsel an



07.03.2025

Corporate News

ENCAVIS AG kündigt CEO-Wechsel an Dr. Christoph Husmann scheidet nach der Hauptversammlung 2025 als Vorstandssprecher und Finanzvorstand aus

Mario Schirru, derzeitiger Chief Operating Officer und Chief Investment Officer, wird zum Co-Sprecher ernannt und soll nach der Hauptversammlung und dem Abschluss des Squeeze-Out-Prozesses Vorstandsvorsitzender werden Hamburg, 7. März 2025 - Der Aufsichtsrat der Encavis AG hat heute einen geplanten Wechsel in der Unternehmensführung bekannt gegeben, der Teil der laufenden Bemühungen ist, Encavis für die nächste Wachstumsphase zu positionieren. Dr. Christoph Husmann, der seit 2014 als Vorstandssprecher und Finanzvorstand fungiert, wird nach der Hauptversammlung des Unternehmens im Juni 2025 und dem Abschluss des Squeeze-out-Verfahrens von beiden Funktionen zurücktreten. Dr. Husmann wird das Unternehmen in dieser Übergangsphase weiterhin unterstützen und den Squeeze-out-Prozess sowie die Integration in die neue Struktur von Encavis überwachen, um Kontinuität und Stabilität zu gewährleisten. Der Aufsichtsrat hat Mario Schirru, derzeit Chief Operating Officer und Chief Investment Officer, mit sofortiger Wirkung zum Co-Sprecher des Vorstandes ernannt. Nach der Hauptversammlung 2025 beabsichtigt der Aufsichtsrat, Schirru formell zum Vorstandsvorsitzenden zu ernennen. Dr. Johannes Teyssen, Vorsitzender des Aufsichtsrates, sagte: "Im Namen des Aufsichtsrats möchte ich Christoph unsere tiefe Dankbarkeit für mehr als ein Jahrzehnt außergewöhnlicher Führung und Hingabe für Encavis zum Ausdruck bringen. Christoph hat eine entscheidende Rolle dabei gespielt, Encavis zu einem der führenden Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien in Europa zu machen. Seine Beiträge zum Wachstum, zur operativen Exzellenz und zur strategischen Entwicklung von Encavis waren entscheidend für den Erfolg des Unternehmens. Wir freuen uns auch, Mario zu seinem Nachfolger zu ernennen - eine Führungspersönlichkeit mit fundierten Branchenkenntnissen und einer starken Erfolgsbilanz bei der Steigerung der operativen und kommerziellen Leistung von Encavis. Christoph und Mario arbeiten seit vielen Jahren Hand in Hand, und wir sind zuversichtlich, dass er bereit ist, das Ruder zu übernehmen und das Unternehmen weiterzuführen. Dr. Christoph Husmann kommentierte: "Es war ein Privileg, Encavis in den letzten zehn Jahren zu leiten und mit einem so talentierten und leidenschaftlichen Team zusammenzuarbeiten. Gemeinsam haben wir ein starkes und widerstandsfähiges Unternehmen aufgebaut, das eine wesentliche Rolle bei der Umstellung auf erneuerbare Energien in Europa spielt. Da das Unternehmen für künftiges Wachstum gut positioniert ist, ist jetzt der richtige Zeitpunkt für den geplanten Übergang. Ich habe volles Vertrauen in Marios Fähigkeit, Encavis weiterzuführen, und freue mich darauf, ihn in den kommenden Monaten zu unterstützen, um eine reibungslose und nahtlose Übergabe zu gewährleisten." Mario Schirru sagte: "Ich fühle mich geehrt, Encavis in das nächste Wachstumskapitel führen zu dürfen. Unter Christophs Führung hat sich Encavis zu einer führenden Kraft im Bereich der erneuerbaren Energien in Europa entwickelt, und wir haben eine starke Plattform für zukünftigen Erfolg geschaffen. Ich freue mich darauf, weiterhin eng mit unserem talentierten Team zusammenzuarbeiten, um auf diesem Fundament aufzubauen, unseren Wachstumskurs zu beschleunigen und unsere Mission, nachhaltige Energielösungen für Europa zu liefern, voranzutreiben. In Verbindung mit diesem Übergang hat der Aufsichtsrat auch ein Suchverfahren für einen neuen Finanzvorstand eingeleitet, um das Führungsteam von Encavis in dieser nächsten Phase weiter zu stärken. Über ENCAVIS:

Die Encavis AG ist ein Produzent von Strom aus Erneuerbaren Energien. Als einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger (IPP) erwirbt und betreibt ENCAVIS (Onshore-)Wind- und Solarparks in zwölf Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung erwirtschaften stabile Erträge durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT) oder langfristige Stromabnahmeverträge (PPA). Die Gesamterzeugungskapazität des Encavis-Konzerns beträgt aktuell rund 3,7 Gigawatt (GW), davon rund 2,4 GW durch die Encavis AG, das entspricht einer Einsparung von rund 0,8 Millionen Tonnen CO 2 pro Jahr allein durch die Encavis AG. Zudem sind aktuell im Konzern mehr als 1,3 GW an Kapazitäten im Bau, davon gut 900 MW im Eigenbestand. Innerhalb des Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf den Bereich der institutionellen Investoren spezialisiert. Die auch zum Encavis-Konzern gehörende Stern Energy S.p.A. mit Hauptsitz in Parma, Italien, ist ein spezialisierter Anbieter technischer Dienstleistungen für die europaweite Errichtung, den Betrieb, die Wartung sowie das Revamping und Repowering von Photovoltaik-Anlagen. ENCAVIS ist Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks. Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der ENCAVIS AG wurden von zwei der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen ausgezeichnet. MSCI ESG Ratings bewertet die Nachhaltigkeitsleistung mit einem "AA"-Level, die international ebenfalls renommierte ISS ESG verleiht ENCAVIS den "Prime"- Status (B+), das Carbon Disclosure Project (CDP) verleiht ENCAVIS ihr Klima-Rating "B" und Sustainalytics vergibt ein "geringes Risiko" innerhalb ihres ESG-Risiko-Ratings. www.encavis.com Kontakt:

ENCAVIS AG

Dr. Oliver Prüfer

Press Officer & Manager Public Relations

Tel.: + 49 (0)40 37 85 62 133

E-Mail: oliver.pruefer@encavis.com



