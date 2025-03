Schwächere Daten vom US-Arbeitsmarkt lassen die Investoren auf sinkende Zinsen spekulieren und treiben die führenden US-Indizes am Freitag leicht an. Der Dow Jones Index notiert 20 Minuten vor dem Handelsstart rund 0,2 Prozent im Plus. Für den technologielastigen Nasdaq Composite geht es um 0,5 Prozent nach oben, nachdem er in den Tagen zuvor "offiziell" ins Korrekturlager gerutscht war (>-10 Prozent). Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

Den vollständigen Artikel lesen ...