Berlin (ots) -Die Schülerzeitung "PEER plus" des Egbert-Gymnasium Münsterschwarzach in Bayern gewinnt den Schülerzeitungpreis der Europäischen Kommission. Barbara Gessler, Vertreterin der EU-Kommission in Deutschland, sagte: "Die PEER plus greift im Europawahljahr 2024 verschiedene europapolitische Themen auf. Es wird deutlich, dass an dieser Schule lebhaft diskutiert wird. Der Zeitung gelingt es auf hervorragende Weise, diese Debatten für ihre Leserschaft journalistisch aufzuarbeiten. Die Qualität der Einsendung hat uns sehr beeindruckt, herzlichen Glückwunsch an die Redaktion."40 Einsendungen aus ganz DeutschlandDer Schülerzeitungswettbewerb der Länder wird vom Verein Jugendpresse organisiert. Zum sechzehnten Mal hat die Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland einen eigenen Preis vergeben, der mit 1000 Euro dotiert ist. In diesem Jahr konnte die Jury aus fast über 40 Einsendungen von Print- und Online-Schülerzeitungen ihren Favoriten für den Europapreis auswählen. Die Sitzung der Jury fand am Donnerstag und Freitag in Stuttgart statt.Europawahl als ThemaViele der eingereichten Beiträge beschäftigen sich mit der Europawahl. Insbesondere die Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre wurde in vielen Zeitungen behandelt. Auch die Auswirkungen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine wurden in vielen Zeitungen behandelt. Zudem tauchten aktuelle politische Debatten wie das Thema Migration auch in den Schülerzeitungen auf.Zeitung aus Münsterschwarzach überzeugtDie Zeitung "PEER plus" hat mit verschiedenen journalistischen Formaten zum Thema Europa überzeigt. Neben Berichten über europapolitische Diskussionen in der Schule wurden drei Themen tiefer behandelt: Populismus in Europa, das europäische Asylsystem und die Absenkung des Wahlalters. Bei allen Beiträgen wurde zwischen Berichterstattung und Kommentar unterschieden.Barbara Gessler sagte: "Die Redaktion hat sich an schwierige Themen herangetraut und die Debatten journalistisch aufgearbeitet. Im Kleinen wie im Großen: Politische Bildung, Meinungsfreiheit und lebhafte Debatten sind Grundpfeiler der Demokratie in Europa. Am Egbert-Gymnasium in Münsterschwarzach wird Demokratie gelebt - nicht zuletzt dank der tollen Schülerzeitung 'PEER plus'"