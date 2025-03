DJ WOCHENVORSCHAU/17. bis 23. März (12. KW)

=== M O N T A G, 17. März 2025 *** 03:00 CN/Industrieproduktion Januar/Februar *** 10:30 DE/Ifo-Präsident Fuest, Ifo-Konjunkturchef Wollmershäuser, Pk zur Konjunkturprognose, München *** 13:30 US/Einzelhandelsumsatz Februar *** 13:30 US/Empire State Manufacturing Index März *** 15:00 US/Lagerbestände Januar D I E N S T A G, 18. März 2025 *** 07:00 DE/Fraport AG, Jahresergebnis (10:30 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz) 07:00 DE/Springer Nature AG & Co KGaA, Jahresergebnis *** 07:45 IT/Eni SpA, vorläufiges Jahresergebnis 08:00 DE/Baugenehmigungen Januar *** 09:00 DE/Audi AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK) 11:00 DE/Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV), Bilanzpressekonferenz *** 11:00 EU/Handelsbilanz Januar *** 11:05 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen März *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders *** 13:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Februar *** 13:30 US/Import- und Exportpreise Februar *** 14:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Februar 18:00 DE/Deutsche Euroshop AG, vorläufiges Jahresergebnis - DE/Bundestag, Sondersitzung zur zweiten und dritten Lesung der Finanzpakete, Berlin - DE/Continental AG, Geschäftsbericht M I T T W O C H, 19. März 2025 *** 07:00 DE/Vonovia SE, Jahresergebnis (7:30 PK mit CEO, 9:30 PK mit CEO und CFO, 14:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Talanx AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht (11:00 PK) 07:55 DE/PVA TePla AG, Jahresergebnis *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Januar 08:00 DE/Insolvenzen Dezember *** 11:00 EU/Arbeitskosten 4Q *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Februar *** 12:00 DE/Hensold-CEO Dörre, Teilnahme an ICFW-Clubabend (vom Vorabend) *** 14:00 GB/EZB-Direktor Elderson, Keynote bei European Financials Conference von Morgan Stanley *** 15:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) Vorwoche *** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung (20:30 PK Fed-Chairman Powell) *** - JP/BoJ, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats D O N N E R S T A G, 20. März 2025 *** 00:01 DE/Bundesfinanzministerium, Monatsbericht März mit Steuereinnahmen Februar, Berlin 06:45 NO/Equinor ASA, Jahresergebnis *** 07:00 DE/Krones AG, ausführliches Jahresergebnis *** 07:00 DE/Lanxess AG, ausführliches Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 13:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Nemetschek SE, Jahresergebnis *** 07:00 DE/RWE AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 13:00 Analystenkonferenz) 07:10 DE/Elmos Semiconductor SE, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht 07:30 DE/Deutz AG, Jahresergebnis (10:30 Telefonkonferenz) 07:30 DE/Hapag-Lloyd AG, ausführliches Jahresergebnis 07:30 DE/SGL Carbon SE, Jahresergebnis (14:00 BI-PK) 07:30 LU/SAF-Holland SE, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht *** 08:00 AT/Verbund AG, Jahresergebnis *** 08:00 LU/RTL Group SA, Jahresergebnis (09:00 PK) *** 08:00 DE/Erzeugerpreise Februar *** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten März *** 08:00 CH/Handelsbilanz Februar *** 09:00 BE/EZB-Präsidentin Lagarde, Anhörung im Wirtschafts- und Finanzausschuss des EP *** 09:30 CH/Schweizerische Nationalbank (SNB), Ergebnisse des geldpolitischen Rats *** 09:30 SE/Riksbank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats *** 13:00 EI/EZB-Chefvolkswirt Lane, Vorlesung bei UCC Economics Society's Conference des University College Cork *** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 13:30 US/Leistungsbilanz 4Q *** 13:30 US/Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe Vorwoche *** 13:30 US/Philadelphia-Fed-Index März *** 15:00 US/Index der Frühindikatoren Februar *** 15:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser Februar 21:00 US/Fedex Corp, Ergebnis 3Q *** 21:15 US/Nike Inc, Ergebnis 3Q - BE/EU-Gifpel, Brüssel *** - CN/People's Bank of China, Festlegung der Referenzsätze für Unternehmenskredite *** - DE/Deutsche Börse AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht *** - DE/Teamviewer SE, Geschäftsbericht - JP/Börsenfeiertag Japan F R E I T A G, 21. März 2025 *** 01:50 JP/Verbraucherpreise Februar *** 07:00 DE/Fuchs SE, Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 12:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Salzgitter AG, Jahresergebnis (10:00 PK; 11:00 Analystenkonferenz) *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex März *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Euroraum Januar *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) März - BE/EU-Gifpel, Brüssel ===

