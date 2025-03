© Foto: Alexandra Buxbaum - Sipa USA

Walgreens Boots Alliance wird von Sycamore Partners übernommen und von der Börse genommen - ein milliardenschwerer Deal, der die US-Apothekenkette grundlegend verändern könnte.Der Kaufpreis beträgt bis zu 23,7 Milliarden US-Dollar und wird in bar sowie durch potenzielle Veräußerungserlöse abgewickelt. Die Transaktion markiert einen bedeutenden Schritt in der Neuausrichtung des Apothekenriesen, der in den letzten Jahren mit Umsatzrückgängen und regulatorischen Herausforderungen zu kämpfen hatte. Höchstes Angebot für Walgreens seit Jahren Laut der am Donnerstag veröffentlichten Pressemitteilung wird Walgreens mit 11,45 US-Dollar pro Aktie in bar übernommen. Zusätzliche bis zu 3 US-Dollar pro …