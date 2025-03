EQS-Ad-hoc: NORMA Group SE / Schlagwort(e): Prognose

NORMA Group SE: Vorstand beschließt Prognose für das Geschäftsjahr 2025



07.03.2025 / 16:23 CET/CEST

NORMA Group SE: Vorstand beschließt Prognose für das Geschäftsjahr 2025 Maintal, 07. März 2025 Der Vorstand der NORMA Group SE hat heute die Prognose für wesentliche Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr 2025 beschlossen. Die Prognose in ihrer jetzigen Form bezieht sich auf den Konzern inklusive des zum Verkauf stehenden Wassermanagement-Geschäfts. Vor diesem Hintergrund, wie auch dem weiterhin herausfordernden Marktumfeld, unterliegt die Prognose gewissen Unsicherheiten. Diese bestehen zum einen im Hinblick auf Transaktionsnebenkosten im Zusammenhang mit dem Verkauf des Wassermanagement-Geschäfts. Hierfür wird derzeit von einem Gesamtbetrag von rund 20 Millionen Euro ausgegangen. Zum anderen werden Sonderaufwendungen für eine Transformation der Organisation im Zuge des Verkaufs des Wassermanagement-Geschäfts erwartet, deren genaue Höhe derzeit noch nicht abschätzbar ist. Die Gesellschaft beabsichtigt, sämtliche auftretenden Sonderaufwendungen im operativen Ergebnis (EBIT) zu bereinigen. Auf dieser Grundlage geht der Vorstand für das laufende Jahr von einer Prognose für wesentliche Finanzkennzahlen aus, die in Teilen von der Markterwartung abweicht: Group Sales: rund EUR 1,1 bis rund EUR 1,2 Milliarden (Consensus: EUR 1.198 Mio.) Bereinigte EBIT-Marge*: rund 6 % bis rund 8 % (Consensus: 8,4 %) Net Operating Cashflow: rund EUR 75 Mio. bis rund EUR 95 Mio. (Consensus: EUR 91 Mio.) Der Vorstand geht zum heutigen Tage von einer Geschäftsentwicklung aus, die im ersten Halbjahr von einer weiterhin zurückhaltenden Nachfrage geprägt ist und die im zweiten Halbjahr voraussichtlich eine Belebung des Geschäfts erwarten lässt. Der vollständige Prognosebericht wird im Rahmen des Geschäftsberichts 2024 der NORMA Group SE am 31.03.2025 veröffentlicht. ____________________________ * Die NORMA Group bereinigt zur operativen Steuerung der Gesellschaft bestimmte Aufwendungen. Details zu den Bereinigungen finden Sie auf Seite 277f. des Geschäftsberichts 2023.

