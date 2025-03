Der Biotechsektor ist mit Schwung ins neue Jahr gestartet. In diesem Gastbeitrag beschreibt Bellevue Asset Management drei wesentliche Treiber dieser Dynamik und erklärt, warum es das eigene Portfoliounternehmen BB Biotech in diesem Markt für besonders gut positioniert hält. Der Biotechsektor startet mit Schwung ins Jahr. Erste Übernahmen Anfang des Jahres zeigen den Druck auf Pharmaunternehmen, ihre rückläufigen Pipelines durch Akquisitionen zu füllen. Die vergangenen herausfordernden Jahre haben auch attraktive Investmentchancen geschaffen. Viele Biotechunternehmen notieren derzeit trotz fundamentaler Fortschritte auf historisch tiefen Bewertungsniveaus. Innovationen, die auf einen ungedeckten medizinischen Bedarf abzielen, sind der Schlüssel zu erfolgreichen Biotechinvestments. BB Biotech erschliesst solche Potenziale mit einem langfristigen High-Conviction-Investmentansatz und kombiniert Wachstum zudem mit einer stabilen Dividendenrendite von 5%. Der Sektor erlebt eine strukturelle Erholung. Nachdem die vergangenen Jahre von Zurückhaltung und Volatilität geprägt waren, rücken fundamentale Bewertungsfaktoren wieder in den Fokus der Investoren. Drei wesentliche Treiber sorgen für neue Dynamik: M&A-Welle gewinnt an Fahrt: Die grossen Pharmaunternehmen stehen unter Druck, ihre Pipelines zu stärken. In den nächsten fünf Jahren laufen Patente für Medikamente mit einem Umsatz von über USD 200 Mrd. aus - bis 2035 könnte sich dieser Wert auf USD 400 Mrd. verdoppeln. Das zwingt die Branche zu strategischen Zukäufen. Die Übernahme von Intra-Cellular Therapies durch Johnson & Johnson für USD 15 Mrd. ist ein erster Beleg für diese Entwicklung. Zurückkehrendes Anlegerinteresse an fundamentalen Fortschritten: Die Bewertungen im Biotechsektor sind historisch niedrig. Viele Unternehmen werden derzeit auf einem Niveau gehandelt, das eher frühe Entwicklungsphasen widerspiegelt - trotz aussichtsreicher klinischer Fortschritte. Investoren beginnen, sich wieder verstärkt auf Innovationspipelines und wissenschaftliche Durchbrüche zu konzentrieren. 2025 steht ein starker Newsflow an: Diverse Biotechunternehmen dürften mit Medikamentenzulassungen und wegweisenden klinischen Daten Impulse setzen. Regulatorisches Umfeld als Chance und Risiko: Die US-Präsidentschaftswahl 2024 sorgte für erhebliche Kursschwankungen an den Märkten. Trumps Comeback löste Optimismus bei den Anlegern aus, während die Ernennung ...

