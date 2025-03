Auch im zweiten Monat dieses Jahres schaffte es der Volkswagen ID.7 an die Spitze der Neuzulassungen unter den Elektroautos in der KBA-Statistik. Und nicht nur das: Unter allen Antrieben konnte sich der MEB-Stromer auch im Pkw-Segment "Obere Mittelklasse" gegen die Konkurrenz durchsetzen. Insgesamt wurden im Februar in Deutschland über alle Hersteller und Modelle hinweg 35.949 Elektroautos neu zugelassen, 8.470 mehr als im Vorjahresmonat. Allein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...