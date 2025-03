Dalian, China, 7. März 2025 (ots/PRNewswire) -Am 3. März, Ortszeit, feierte die Chery TIGGO-Familie einen historischen Meilenstein, als der TIGGO 4 im Hafen von Dalian, China, die einmillionste Einheit exportierte. An der Veranstaltung nahmen Regierungsbeamte, Führungskräfte von Chery, globale Partner und Medienvertreter teil, die sich alle versammelten, um diese bemerkenswerte Leistung zu sehen. Als Flaggschiffmodell hat der TIGGO 4 junge Verbraucher in über 70 Ländern überzeugt und mit seiner fortschrittlichen Technologie und präzisen Marktpositionierung einen neuen Maßstab für SUVs der A0-Klasse gesetzt.Während der Feierlichkeiten betonte die Chery-Führung ihre "Technology-first"-Strategie und verpflichtete sich, durch erstklassige Forschungs- und Entwicklungs-, Fertigungs- und Servicesysteme qualitativ hochwertige Fahrzeuge zu liefern. Seit seinem internationalen Debüt im Jahr 2018 hat sich TIGGO 4 durch drei zentrale Stärken ausgezeichnet: robuste Sicherheit, elegantes Crossover-Design und überlegene Benutzerfreundlichkeit. Das nach strengen Fünf-Sterne-Sicherheitsstandards gebaute Fahrzeug verfügt über eine integrierte Käfigkarosseriestruktur und sieben Airbags, die ein Höchstmaß an Sicherheit gewährleisten. Das internationale Designteam hat ein muskulöses Äußeres und ein minimalistisches, rundumlaufendes Cockpit entworfen, das durch einen 6-fach elektrisch verstellbaren Fahrersitz für mehr Komfort ergänzt wird. Maßgeschneiderte Anpassungen für verschiedene Märkte, wie z. B. verbesserte Geländegängigkeit und Haltbarkeit für die südamerikanische Version und klimaspezifische Optimierungen für die südostasiatische Version, unterstreichen die hohe Anpassungsfähigkeit des Modells an den Markt.Die hervorragende Leistung von TIGGO 4 hat die Verkaufszahlen in die Höhe getrieben und internationale Anerkennung gefunden. Am 24. Februar erhielt der TIGGO 4 PRO eine Fünf-Sterne-Sicherheitsbewertung von ANCAP und wurde von der renommierten Automobilzeitschrift DRIVE zum "Auto des Jahres 2024" gekürt. Bis 2025 wird die TIGGO 4-Serie ihre globale Präsenz weiter ausbauen, den europäischen Markt erobern und ein neues Kapitel im Herzen des globalen Automobilmarktes aufschlagen.In der Tat ist der TIGGO 4, der den Meilenstein von 1 Million exportierter Einheiten erreicht hat, nur ein Mikrokosmos und ein leuchtendes Beispiel für die erfolgreiche Expansion von Chery in Übersee. Chery hat die Globalisierungsphilosophie In somewhere, for somewhere" konsequent umgesetzt und mit Modellen wie dem TIGGO 2, dem TIGGO 7 und dem TIGGO 8 durch lokalisierte Produktion und Anpassung Millionen-Verkaufszahlen erreicht. Mit dem einmillionsten TIGGO 4 verfügt die Chery TIGGO-Familie nun über eine beachtliche Anzahl von vier Exportmodellen mit einer Million Exemplaren. Auch in Zukunft wird Chery die Grenzen der technologischen Innovation immer weiter verschieben und das Angebot der TIGGO-Familie erweitern, um den Nutzern ein noch sichereres und angenehmeres Fahrerlebnis zu bieten und auf der globalen Bühne noch mehr zu glänzen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2636471/Tiggo4.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2636473/20250307_132417.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/tiggo-4-feiert-1-million-exporte-und-markiert-damit-einen-neuen-sprung-in-der-globalen-expansion-302395760.htmlPressekontakt:Tianyi Zhang,15847672664 zhangtianyi1@mychery.comOriginal-Content von: Chery Automobile Co., Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177210/5986231