In Delhi wird nach dem 31. März 2025 für Verbrenner-Fahrzeuge, die älter als 15 Jahre sind, kein Benzin und Diesel mehr an den Tankstellen ausgegeben. Dies ist eine von mehreren Maßnahmen zur Eindämmung der Luftverschmutzung in der indischen Hauptstadtregion. Ab dem 31. März dürfen Fahrzeuge, die älter als 15 Jahre sind, nicht mehr an Tankstellen getankt werden. Nach Angaben von Umweltminister Manjinder Singh Sirs werden an den Zapfsäulen KI-gesteuerte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...