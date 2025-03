Die Huangshan Tourism Development Co., Ltd., der Betreiber von Huangshan, einer renommierten UNESCO-Weltnatur- und Kulturerbestätte, nahm an der ITB Berlin teil, die am 4. März eröffnet wurde, und zog große Aufmerksamkeit auf sich.

Zhang Dehui, chairman and president of Huangshan Tourism Development Co., Ltd., promoted Huangshan to the international tourists at ITB Berlin. (Photo: Business Wire)

"Dies ist unsere sechste Teilnahme in Folge an der ITB Berlin, was unser Engagement für die Förderung von Huangshan auf dem internationalen Markt, die Gewinnung von mehr Besuchern aus aller Welt und die kontinuierliche Verbesserung der Internationalisierung des Huangshan-Tourismus unterstreicht." Zhang Dehui, Vorsitzender von Huangshan Tourism Development (HSTD), sagte: "Gleichzeitig wollen wir die vielfältige Zusammenarbeit mit unseren internationalen Partnern stärken."

"Wir freuen uns über Aussteller wie Huangshan Tourism, die für den Erfolg unserer Messe sehr wichtig sind. Huangshan ist nicht nur ein berühmtes Reiseziel in China, sondern auch für Besucher aus aller Welt sehr attraktiv", sagte Nikolaos Swoch, Direktor der ITB China.

Das Motto der HSTD für die diesjährige Messe lautet 'Die Welt von Huangshan ist für die Welt'.

"In den letzten Jahren haben wir unsere internationalen Entwicklungsbemühungen beschleunigt. Einerseits haben wir die reichen natürlichen und kulturellen Tourismusressourcen von Huangshan voll ausgeschöpft, um eine wachsende Zahl internationaler Besucher anzuziehen." Zhang fügte hinzu: "Andererseits haben wir die Zusammenarbeit mit internationalen Tourismusunternehmen verstärkt, signifikante Ergebnisse erzielt und weitere Möglichkeiten für eine globale Integration erkundet."

Im Namen von TUI, dem weltweit größten multinationalen Freizeit-, Reise- und Tourismusunternehmen, unterzeichnete Dr. Guido Brettschneider auf der ITB eine Kooperationsvereinbarung mit HSTD.

"Wir freuen uns sehr, dass wir während der Messe eine Kooperationsvereinbarung mit Huangshan getroffen haben. Huangshan verfügt über atemberaubende touristische Ressourcen und ist für internationale Besucher sehr attraktiv", sagte Dr. Guido.

Laut HSTD hat sich das Unternehmen als erstes börsennotiertes Unternehmen in der chinesischen Tourismusbranche im Laufe der Jahre zu einem diversifizierten Unternehmen entwickelt, das den Betrieb des Huangshan-Naturschutzgebiets, mehrerer anderer Natur- und Kulturattraktionen sowie Reisebürodienstleistungen, Catering und intelligenten Tourismus abdeckt.

Insbesondere hat das Unternehmen den Huangshan AI Travel Assistant eigenständig entwickelt und vollständig in DeepSeek integriert, eines der fortschrittlichsten KI-Großsprachenmodelle weltweit. Damit ist es das erste Naturgebiet in China, das die KI-Anwendung im Kultur- und Tourismussektor einsetzt.

"Ich habe Huangshan in Videos und Bildern gesehen. Es ist absolut fantastisch! Ich freue mich sehr darauf, dorthin zu reisen", sagte William Allen, Direktor bei National Geographic.

