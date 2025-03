Der Konsumgüterriese zeigt bemerkenswerte Wertentwicklung mit 19% Kursgewinn seit Jahrestief und vielversprechenden Prognosen für Dividende und Gewinn im Jahr 2024.

Die Henkel vz-Aktie zeigte am Handelstag eine verhaltene Entwicklung im XETRA-Handel. Nach einer Eröffnung bei 86,12 EUR bewegte sich das Papier in einer engen Spanne zwischen 85,00 EUR und 86,60 EUR, bevor es sich im Tagesverlauf bei etwa 86,40 EUR einpendelte. Das Handelsvolumen belief sich auf 125.009 Stück. Bemerkenswert ist die positive Entwicklung der Aktie im Jahresvergleich. Mit dem aktuellen Kurs liegt das Papier nur etwa 0,60 Prozent unter seinem 52-Wochen-Hoch von 86,92 EUR, das am 11. Dezember 2024 erreicht wurde. Im Vergleich zum 52-Wochen-Tief von 69,78 EUR vom 7. März 2024 konnte die Aktie einen beachtlichen Anstieg von rund 19 Prozent verzeichnen. Für Anleger, die langfristig denken, ergibt sich hier ein positives Bild der Kursentwicklung.

Dividendenaussichten und Analysteneinschätzung

Für das laufende Jahr prognostizieren Finanzexperten eine Dividende von 1,99 EUR je Aktie, was eine Steigerung gegenüber der Ausschüttung von 1,85 EUR im Jahr 2023 darstellt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 87,55 EUR, was weiteres Aufwärtspotenzial andeutet. Die Gewinnprognosen für das Geschäftsjahr 2024 belaufen sich auf 5,35 EUR je Aktie. Interessant für Investoren ist auch der Ausblick auf die kommenden Finanzberichte: Die Vorlage der Quartalszahlen für das vierte Quartal 2024 wird voraussichtlich am 11. März 2025 erfolgen. Trotz der kurzfristigen Schwankungen im Tagesverlauf deutet die Gesamtentwicklung auf eine stabile Position des Konsumgüterkonzerns am Aktienmarkt hin, was für Anleger mit mittel- bis langfristigem Anlagehorizont interessante Perspektiven eröffnet.

