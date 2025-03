Der Energieriese BP verzeichnete am Freitag deutliche Kursgewinne an der Londoner Börse. Die Aktie des britischen Ölkonzerns konnte im Tagesverlauf um 1,3 Prozent zulegen und notierte bei 4,14 GBP. Zeitweise erreichte das Papier sogar ein Tageshoch von 4,16 GBP. Besonders bemerkenswert ist das hohe Handelsvolumen - allein in London wurden mehr als 21 Millionen BP-Aktien gehandelt. Diese positive Entwicklung steht im Zusammenhang mit einem umfangreichen Aktienrückkaufprogramm, das BP am 11. Februar 2025 angekündigt hatte und nun konsequent umsetzt.

Am 7. März 2025 erwarb das Unternehmen insgesamt 10 Millionen eigene Aktien im Gesamtwert von über 41 Millionen GBP. Der volumengewichtete Durchschnittspreis lag dabei bei rund 412,7 Pence pro Aktie. Der Großteil der Käufe (7 Millionen Aktien) erfolgte über die Londoner Börse, während die übrigen 3 Millionen Aktien über die Handelsplattformen Cboe BXE und CXE erworben wurden. Die zurückgekauften Anteile sollen in das Unternehmens-Treasury übertragen werden, wodurch sich die Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien reduziert.

Aktuelle Marktposition und Zukunftsaussichten

Trotz der jüngsten Kursgewinne notiert die BP-Aktie noch deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 5,41 GBP, das am 13. April 2024 erreicht wurde. Um diesen Höchststand wieder zu erreichen, müsste der Kurs noch um mehr als 30 Prozent steigen. Andererseits liegt der aktuelle Wert etwa 12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief von 3,65 GBP vom 14. November 2024. Die Analysten bleiben grundsätzlich optimistisch für die BP-Aktie und setzen das durchschnittliche Kursziel bei 5,27 GBP an. Für das laufende Jahr erwarten Experten eine Dividende von 0,326 USD je Aktie, nachdem das Unternehmen im Jahr 2024 bereits 0,240 GBP je Anteilsschein ausgeschüttet hatte. Die Quartalszahlen für das erste Quartal 2025 werden am 29. April erwartet und könnten weitere wichtige Impulse für die Kursentwicklung liefern.

