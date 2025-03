Straubing (ots) -Eine denkwürdige Woche neigt sich dem Ende zu. Die Sondierer von Union und SPD haben ein fast eine Billion Euro teures Paket auf den Weg gebracht - das noch der Zustimmung von Bundestag und Bundesrat bedarf. Hier kommen die Länder ins Spiel. Kann es sein, dass das Megapaket unter anderem noch an den Freien Wählern scheitert? Entsprechende Äußerungen von Parteichef Hubert Aiwanger lassen das befürchten. Doch so weit wird es nicht kommen. Die Beteiligten werden sich zusammenraufen - Alternativszenarien wie Schwarz-Rot in Bayern sind unrealistisch. (...) Wenn es um eine Entscheidung von enormer Tragweite für die ganze Bundesrepublik - ein Sondervermögen in einer historisch beispiellosen Weltlage - geht, dann sollten sich auch notorische Streithähne wie Söder und Aiwanger zusammenraufen.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessort Politik/Wirtschaft/VermischtesMarkus PeherstorferTelefon: 09421-940 4441politik@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122668/5986263