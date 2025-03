Die Anzahl der Briefsendungen geht kontinuierlich zurück. Das lässt sich längst nicht nur in Deutschland beobachten. In Dänemark kündigte Postnord kürzlich an, die Briefzustellung zum Ende des Jahres gleich vollständig einzustellen. Auch die DHL Group kämpft in diesem Segment mit Rückgängen, die sich bei den Bilanzen bemerkbar machen. Daraus sollen nun Konsequenzen gezogen werden.Anzeige:Trotz des Schrumpfkurses im Segment einigte sich die DHL Group (DE0005552004) erst in dieser Woche mit der Gewerkschaft Verdi auf neuerliche ...

