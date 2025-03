Globale Kaffeehändler und -röster berichten, dass sie ihre Käufe auf ein Minimum reduziert haben, da die Branche von einem starken Preisanstieg erschüttert wird.Auf der jährlichen Konferenz der National Coffee Association in Houston in dieser Woche sagten die Teilnehmer, sie seien von einem Anstieg der Arabica-Kaffee-Futures auf der ICE-Börse um 70 Prozent seit November schockiert. Die ICE in New York ist die führende Börse für den Handel mit Kaffee-Futures, bei der auf die Preisentwicklung von Kaffeebohnensorten, insbesondere der Arabica-Bohne, spekuliert wird. Die Börse gilt weltweit als Maßstab für den Kaffepreis. Renan Chueiri, Generaldirektor von ELCAFE C.A. in Ecuador erklärte: …