XRP Ledger 2.4.0: Neue Funktionen und Erweiterungen

Die Entwickler von Ripple haben eine frische Version des XRP Ledger-Referenzservers veröffentlicht. Version 2.4.0 bietet gleich mehrere Erweiterungen und Korrekturen. Mit DynamicNFT (XLS-46) lassen sich änderbare NFT-Objekte erstellen, deren URI später angepasst werden kann. Zudem sorgt PermissionedDomains (XLS-80) für mehr Kontrolle, indem bestimmte Bereiche nur unter Einhaltung festgelegter Regeln zugänglich sind. DeepFreeze (XLS-77) bietet die Möglichkeit, einzelne Trust Lines einzufrieren, was bei potenziell fragwürdigen Transaktionen hilfreich sein kann.

Sicherheitsverbesserungen und technische Neuerungen

Mit fixFrozenLPTokenTransfer werden Liquiditätspool-Token blockiert, sobald gefrorene Vermögenswerte in den betreffenden Pools liegen. Gleichzeitig prüft fixInvalidTxFlags Transaktionen wie CredentialCreate oder CredentialDelete genauer, um fehlerhafte Flags zu verhindern. All diese Änderungen durchlaufen jetzt die übliche Abstimmung, bei der zwei Wochen lang mehr als 80 Prozent Zustimmung der Validatoren erforderlich sind, bevor sie aktiviert werden.

Im Update finden sich weitere Neuerungen. Ein simulierter API-Modus zeigt mögliche Ergebnisse geplanter Transaktionen an, ohne sie tatsächlich auszuführen. So kann man Abläufe im Voraus besser einschätzen. Für Windows-Nutzer wurde ein störender Fehler behoben, der den Build-Prozess mit VS2022 erschwert hatte. Auch die Verwaltung der Validator-Listen ist sicherer geworden. Zusätzlich wurde das Logging verfeinert, damit Entwickler und Netzwerkknoten bei der Fehlersuche schneller aufschlussreiche Daten erhalten.

Potenzielle Marktauswirkungen des Updates

In der Community wird darüber spekuliert, ob die neuen Funktionen den XRP-Kurs unterstützen könnten. Manche hatten bereits in früheren Releases auf deutliche Preissprünge gesetzt, doch der Markt zeigte sich meistens launisch. Da die XRP Ledger-Änderungen erst wirksam werden, wenn genug Validatoren zustimmen, bleibt unklar, ob die Neuerungen unmittelbar für Auftrieb sorgen.

Das Upgrade könnte trotzdem einige Investoren neugierig machen, weil es mehr Flexibilität und Compliance-Optionen ermöglicht. Wer den Ledger bereits nutzt, erhofft sich durch DynamicNFT und DeepFreeze neue Chancen im Token-Management. Allerdings lauern weiterhin Unsicherheiten. Große Player reagieren empfindlich auf regulatorische Ankündigungen. Auch Fragen zu Liquidität und Marktstruktur bleiben bestehen. Sollten aber die beiden Wochen ohne größeren Widerstand verstreichen, könnte Version 2.4.0 neue Wege für XRP-Fans öffnen.

