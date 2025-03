XRP unter Druck: Identische Verkaufsstrategien bei USA und Ripple

Der Kryptomarkt zeigt sich aktuell zurückhaltend, während Anleger auf die Arbeitsmarktdaten aus den USA warten. Doch trotz dieser relativen Ruhe gab es bedeutende Entwicklungen im Kryptosektor. Donald Trump hat eine Executive Order zur Schaffung einer Krypto-Reserve in den USA formuliert, und im Weißen Haus findet die erste Krypto-Summit statt, die weitere Impulse für den Markt bringen könnte. Besondere Aufmerksamkeit erregt dabei die Position von XRP, denn sowohl bei der US-Regierung als auch bei Ripple Labs selbst ist eine ähnliche Strategie zu beobachten.

Parallelen zwischen US-Regierung und Ripple bei XRP

Der Bitcoin-Analyst Julian Fahrer kommentierte süffisant auf X, dass die XRP-Community eigentlich begeistert sein müsste, da die US-Regierung und Ripple dieselbe Strategie verfolgen: "XRP nicht kaufen, sondern nur verkaufen". Diese Bemerkung zielt auf die Tatsache ab, dass die USA Bitcoin als strategisches Asset für ihre Krypto-Reserve bevorzugen, während XRP trotz intensiver Lobbyarbeit von Ripple keine Berücksichtigung findet. Gleichzeitig hält Ripple selbst große Mengen XRP und verkauft diese regelmäßig.

Die Kritik an Ripple Labs konzentriert sich hauptsächlich auf die zentralisierte Kontrolle und den Markteinfluss. Ein wesentliches Problem stellt der wiederholte Verkauf großer Mengen XRP-Token dar, was das Angebot erhöht und potenziell den Preis drückt. Kryptoexperte Pierre Rochard kritisiert dies besonders scharf und beschreibt den Token-Verkauf als reine Einnahmequelle für Ripple, ohne dass Käufer echte Anteile am Unternehmen erwerben. Nach seiner Ansicht nutzt Ripple diese aus dem "Nichts geschaffenen" Token primär zur Deckung laufender Kosten.

Dezentralisierung vs. Premining: Die XRP-Kontroverse

Die grundlegende Struktur von XRP als "premined" Token steht im Mittelpunkt vieler Kritikpunkte. Da Ripple Labs zu Beginn die Mehrheit aller XRP geschaffen hat und nach wie vor über erhebliche Reserven verfügt, entsteht ein deutliches Machtgefälle im Ökosystem. Kritiker sehen darin einen Widerspruch zum dezentralen Grundprinzip von Kryptowährungen.

Die Praxis von Ripple, XRP als operativen Cashflow zu nutzen, wird ebenfalls kritisch betrachtet. Pierre Rochard argumentiert, dass der Verkauf dieser Token nicht mit traditionellen Finanzierungsrunden vergleichbar sei, bei denen Investoren Anteile am Unternehmen erwerben. Stattdessen erhielten XRP-Käufer keinerlei Ansprüche oder Beteiligungen am Unternehmen Ripple Labs, während dieses kontinuierlich von den Verkäufen profitiere. Diese Konstellation sorgt bei vielen Anlegern und Experten für Unmut.

Solaxy Presale als Alternative: Layer-2-Lösung für Solana

Während XRP mit Kritik konfrontiert ist, gewinnt Solana zunehmend an Bedeutung im Kryptomarkt. Analysten betonen, dass Solana hinsichtlich Adoption und Nutzung mittlerweile deutlich vor Ripple und XRP liegt. Mit einem starken Wachstum bei aktiven Nutzern, Transaktionen und dezentralen Anwendungen hat sich Solana als relevante Blockchain etabliert. Dennoch bleibt die Skalierbarkeit eine zentrale Herausforderung - genau hier setzt das Projekt Solaxy an.

Solaxy könnte eine entscheidende Rolle bei der Skalierung von Solana spielen, indem es hohe Transaktionsgeschwindigkeiten mit niedrigen Kosten verbindet. Das Projekt ist darauf ausgerichtet, große Mengen an Transaktionen effizient zu verarbeiten und die Kapazitätsgrenzen zu erweitern, an die selbst leistungsstarke Netzwerke wie Solana bei hohem Nutzerandrang stoßen können. Durch optimierte Prozesse sollen Engpässe vermieden und die Stabilität des gesamten Ökosystems verbessert werden. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Kompatibilität mit bestehenden Blockchains - das Team möchte die Vorteile von Ethereum und Solana miteinander verknüpfen, um die bislang isoliert arbeitenden Ökosysteme besser zu vernetzen.

