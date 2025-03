Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), ein automatisierter globaler elektronischer Broker, gab die Ernennung von Lori Conkling zum unabhängigen Direktor des Unternehmens bekannt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250307822189/de/

Lori Conkling (Photo: Business Wire)

Frau Conkling wird Interactive Brokers mit ihrem umfangreichen Wissen bereichern. Als Head of TV Film Licensing bei Netflix ist sie für den Erwerb von Inhalten und die Geschäftsentwicklung für die werbefreien und werbefinanzierten Plattformen des Unternehmens zuständig. Bevor sie zu Netflix kam, hatte sie Führungspositionen bei Google inne, darunter Global Head of TV, Film and Sports für YouTube und YouTube TV.

"Wir freuen uns, Lori für den Vorstand zu nominieren und darauf, ihr Fachwissen zu nutzen, um unser Profil in der Medienlandschaft zu schärfen", sagte Thomas Peterffy, Gründer und Chairman von Interactive Brokers. "Als erfolgreiche Top-Managerin mit über 25 Jahren Erfahrung im Medienbereich wird Frau Conkling eine wertvolle Ressource sein, die uns bei der Gestaltung unserer Medienstrategie und der Steigerung der Markenbekanntheit unterstützt."

Frau Conkling war außerdem als Executive Vice President of Strategy and Business Development für Digital Enterprises bei NBCUniversal, als Executive Vice President of US and Canadian Distribution bei A+E Networks und als Vice President of National Accounts für Disney und ESPN tätig. Sie begann ihre Karriere bei Accenture, wo sie Unternehmensstrategien für Verlags-, Film- und Telekommunikationsunternehmen analysierte und entwickelte.

Frau Conkling hat einen MBA-Abschluss von der Fuqua School of Business der Duke University und einen Bachelor of Science in Business Administration von der University of Southern California. Sie ist Mitglied des Vorstands von Teach for America und des Board of Visitors der Fuqua School of Business.

Die am besten informierten Anleger wählen Interactive Brokers

Über Interactive Brokers Group, Inc.:

Die Tochtergesellschaften der Interactive Brokers Group bieten Kunden weltweit über eine einzige einheitliche Plattform rund um die Uhr die automatisierte Ausführung von Handelsgeschäften und die Verwahrung von Wertpapieren, Rohstoffen, Devisen und Terminkontrakten auf über 160 Märkten in zahlreichen Ländern und Währungen an. Wir bedienen Einzelanleger, Hedge-Fonds, Eigenhandelsgruppen, Finanzberater und Introducing Broker. Dank unserer vier Jahrzehnte währenden Konzentration auf Technologie und Automatisierung können wir unseren Kunden eine einzigartig ausgeklügelte Plattform zur Verwaltung ihrer Anlageportfolios bieten. Wir sind bestrebt, unseren Kunden vorteilhafte Ausführungspreise, Handels-, Risiko- und Portfoliomanagement-Tools, Research-Einrichtungen und Anlageprodukte zu niedrigen oder gar keinen Kosten zur Verfügung zu stellen und sie so in die Lage zu versetzen, hervorragende Renditen zu erzielen. Interactive Brokers hat sich kontinuierlich Anerkennung als Top-Broker erworben und zahlreiche Auszeichnungen und Ehrungen von angesehenen Branchenquellen wie Barron's, Investopedia, Stockbrokers.com und vielen anderen erhalten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250307822189/de/

Contacts:

Medienkontakt für Interactive Brokers Group, Inc.: Katherine Ewert, media@ibkr.com