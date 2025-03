I Squared Capital, ein führendes unabhängiges globales Infrastruktur-Investmentunternehmen, meldete heute zwei Ernennungen von Führungskräften für seine Investment- und Asset-Management-Teams in London.

Philippe Lenoble, Managing Director, I Squared (Photo: Business Wire)

Philippe Lenoble wird dem Investment-Team als Managing Director beitreten und an Mohamed El Gazzar, Senior Partner, berichten. Das Asset-Management-Team wird durch Bogdan Ciobotaru verstärkt, der als Managing Director an Maxime Jacqz, Managing Director und Leiter des Asset-Managements in Europa, berichten wird.

Die Nachfrage nach neuer und verbesserter Infrastruktur zwingt Investoren dazu, die wachsenden Möglichkeiten mit den richtigen Ressourcen in Einklang zu bringen, um die größere Dimension und Komplexität zu bewältigen. I Squared verfolgt das Ziel, seine Investitions- und Vermögensverwaltungskapazitäten auf durchdachte und überlegte Weise zu erweitern, um diese Chancen zu nutzen und seinen Partnern rund um den Globus einen Mehrwert zu bieten. Nach wie vor ist Europa ein wichtiger Markt für uns, und die Erfahrung und das Know-how von Philippe und Bogdan werden uns in dieser entscheidenden Phase für den Infrastruktursektor bei unseren Zielen für die Region unterstützen.

Philippe bringt fast 30 Jahre Investmenterfahrung aus dem gesamten Infrastruktursektor mit. Er ist dem I Squared-Team gut bekannt, da er in den vergangenen 15 Jahren immer wieder mit uns zusammengearbeitet hat, zuletzt als Operating Advisor und Mitglied des Board of Directors von Arriva. Zuvor war Philippe 16 Jahre lang bei Goldman Sachs tätig, wo er als Managing Director der GS Infrastructure Funds Verantwortung trug. Ferner bekleidete er Führungspositionen beim kanadischen Pensionsfonds CDPQ und beim australischen Pensionsfonds AustralianSuper.

Bogdan kann auf 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen Investmentbanking, Private Equity und Vermögensverwaltung in den Segmenten Infrastruktur, Telekommunikation und Finanzdienstleistungen verweisen, die er zunächst bei Morgan Stanley und später bei Renaissance Capital sammelte. Wie Philippe wechselte auch Bogdan zunächst als Operating Director zu I Squared, machte sich aber bald als Chair von Ezee Fiber und in den Vorständen von Exa Infrastructure, Cube Cold und zuletzt Arriva einen Namen.

"Philippe und Bogdan haben sich schnell als wertvolle Partner für unsere Investmentteams und als umsichtige und wertvolle Partner für unsere Portfoliounternehmen erwiesen", erklärt Mohamed El Gazzar, Senior Partner bei I Squared Capital. "Diese Ernennungen bezeugen unser Engagement, unser Investment-Team zu stärken, um die bestehenden Chancen zu nutzen und weltweit nach hochwertigen Gelegenheiten im Infrastrukturbereich zu suchen."

Die Ernennungen folgen auf die Berufung von Ben Harper zum Managing Director, Head of Sustainability, zu Beginn dieser Woche und spiegeln die kontinuierlichen Anstrengungen von I Squared wider, seine Investitions- und Wertschöpfungskapazitäten zu stärken.

Philippe hat einen Master-Abschluss in Ingenieurwesen und Finanzen von der Université Catholique de Louvain (Belgien) und die Zertifizierung als Chartered Financial Analyst (CFA). Er ist aktives Mitglied der Investment-Community und Mitglied des Board of CFA UK, dem Berufsverband, der rund 12.000 Investmentprofis in Großbritannien vertritt.

Bogdan hat einen Bachelor-Abschluss der Academy of Economic Studies in Rumänien und einen MBA der Universität Oxford erworben.

Über I Squared Capital

I Squared ist ein führender unabhängiger globaler Infrastrukturinvestor mit einem verwalteten Vermögen von über 40 Milliarden US-Dollar. Wir sind bekannt für die Entwicklung von Investitionsplattformen für Infrastrukturprojekte, bei denen wir klein anfangen und dann wachsen. Wir kombinieren globale Erkenntnisse mit detaillierten lokalen Informationen, um komplexe Probleme zu lösen, intelligentere Unternehmen zu fördern, lokalen Communitys zu helfen und in eine nachhaltigere Zukunft zu investieren, um Millionen von Menschen weltweit wichtige Dienstleistungen bereitzustellen. Wir sind ein Team von über 280 Mitarbeitenden mit Hauptsitz in Miami und Niederlassungen in Abu Dhabi, London, München, Neu-Delhi, São Paulo, Singapur, Sydney und Taipeh. Wir führen ein diversifiziertes Portfolio von 89 Unternehmen in mehr als 70 Ländern mit über 66.000 Mitarbeitern in einer Vielzahl von Sektoren, darunter Versorgung, Energie, digitale Infrastruktur, Verkehr, Umweltinfrastruktur und soziale Infrastruktur. Weitere Informationen unter www.isquaredcapital.com.

