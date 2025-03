Krypto News: Bitcoin Kritiker Peter Schiff nennt strategische Bitcoin Reserve "gefälscht"

Der Investor Peter Schiff wird vermutlich in diesem Leben kein Bitcoin oder Kryptofreund mehr. Immer wieder kritisiert er den Bitcoin, bezeichnete den BTC schon als Meme-Coin und warnt immer wieder vor dem "Platzen der Kryptoblase".

Dementsprechend war die strategische Kryptoreserve, die heute durch eine "Executive Order" bestimmt wurde, Wasser auf die Mühlen des ewigen Kryptokritikers. Er bezeichnete die "Executive Order", die vom US-Präsidenten unterschrieben wurde, als "gefälscht".

Peter Schiff stört sich unter anderem daran, dass die Kryptoreserve BTC beinhaltet, welche die USA bereits besitzt, beziehungsweise in ihren Wallets hält. Diese stammen aus Beschlagnahmungen. Zuerst schrieb er, dass die Order nicht beinhaltet, dass neue Bitcoin gekauft werden dürfen. Das ist aber nicht ganz richtig, denn das Finanz- und Handelsministerium darf zwar Bitcoin kaufen, allerdings dürfen dabei keine Kosten für den Steuerzahler entstehen. Dementsprechend korrigierte sich Schiff. Er schrieb sinngemäß:

"Ich hatte den vollständigen Text nicht gelesen. Offenbar ist der Kauf weiterer Bitcoins gestattet, solange dies ohne weitere Kosten möglich ist. Das heißt also, wenn sie weitere Bitcoins beschlagnahmen, dürfen sie diese auch behalten. Sie können jedoch keine weiteren (Bitcoin) kaufen, da ein Kauf definitionsgemäß ja eine Zahlung erfordert."

Under pressure from his donors and conflicted cabinet members, Trump just signed a bogus executive order to create a Strategic Bitcoin Reserve using the Bitcoin the government already owns. But the executive order doesn't authorize the buying of any more Bitcoin. Look out below!