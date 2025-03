Proteintech, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Antikörper und Life-Science-Lösungen, freut sich, auf seiner Website (ptglab.com) zusätzliche Produktcharakterisierungen für primäre Antikörper-Targets bekannt zu geben. Die fortschrittlichen Validierungsdaten, 3D Epitope Mapping, sind darauf ausgelegt, die Effizienz und Genauigkeit der antikörperbezogenen Selektion zu verbessern und Wissenschaftlern die Daten zur Verfügung zu stellen, die sie benötigen, um ihre Arbeit voranzutreiben, von der Grundlagenforschung bis hin zur Entwicklung neuartiger Therapeutika.

Das 3D Epitope Mapping ist eine hochmoderne Lösung, die eine Kombination aus experimentellen Techniken, einschließlich Peptid-Scanning und mikrobieller Präsentation, nutzt, um die Antikörperbindungsstelle (Epitop) auf einem Zielprotein präzise zu kartieren. Diese Kartierung wird dann in einer interaktiven 3D-Ansicht visualisiert, die auf veröffentlichten Proteindaten und KI-Modellierung basiert. Die 3D-Visualisierung bietet Wissenschaftlern eine klare und detaillierte Darstellung der Antikörper-Bindungsstellen und ermöglicht eine schnellere und präzisere Auswahl der Antikörper.

Zusätzlich zur 3D-Epitopkartierung hat Proteintech die Darstellung seiner Immunogeninformationen verbessert. Die Immunogen-Daten werden nun als Balkendiagramm oben auf den Seiten mit den Suchergebnissen angezeigt, sodass Benutzer Antikörper basierend auf dem gewünschten Immunogen auswählen können.

"Wir freuen uns sehr, der erste Antikörperlieferant zu sein, der fortschrittliche Produktinformationen anbietet, von denen wir glauben, dass sie einen bedeutenden Einfluss auf die Life-Science-Community haben werden. Als Originalhersteller dieser Produkte sind wir unserer Meinung nach in der einzigartigen Lage, Wissenschaftlern diese Daten zur Verfügung zu stellen. Wir planen, unseren gesamten Katalog in naher Zukunft abzubilden", sagte Dr. Jason Li, CEO von Proteintech. "Mit der Kartierung weiterer Epitope hoffen wir, dass die Zeiten, in denen Wissenschaftler mehrere Antikörper für ein Experiment ausprobieren müssen, der Vergangenheit angehören. Wissenschaftler haben Besseres verdient, wenn sie für die Zukunft der Menschheit kämpfen."

Über Proteintech

Die 2001 gegründete Proteintech Group Inc. ist ein führender Hersteller von Antikörpern, Proteinen, Nanokörpern und Immunoassays. Proteintech verfügt über das größte firmeneigene Portfolio an selbst hergestellten Antikörpern, die zwei Drittel des menschlichen Proteoms abdecken. Proteintech bietet Antikörper, Proteine und Immunoassays für verschiedene Forschungsbereiche mit über 300.000 genannten Produkten an. Darüber hinaus produziert Proteintech Zytokine, Wachstumsfaktoren und andere Proteine, die human exprimiert werden, bioaktiv sind und cGMP-Qualität aufweisen. Die Standorte von Proteintech sind nach ISO 13485 und ISO 9001 zertifiziert.

