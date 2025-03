Mehrere hochrangige Führungskräfte des Wassertechnologieunternehmens Badger Meter haben kürzlich erhebliche Aktienanteile verkauft. Der Vorstandsvorsitzende Kenneth Bockhorst führte die bedeutendste Transaktion durch, indem er 16.073 Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von 209,74 Euro veräußerte, was einem Gesamtwert von etwa 3,37 Millionen Euro entspricht. Nach diesem Verkauf behält Bockhorst noch 34.961 Anteile am Unternehmen. Auch Karen M. Bauer, Vizepräsidentin für Investor Relations, Strategie und Finanzen, verkaufte 1.147 Aktien zum gleichen Durchschnittspreis, was einen Transaktionswert von rund 240.571 Euro ergibt. Nach dem Verkauf verbleiben 5.076 Aktien in ihrem Besitz. Fred J. Begale, Vizepräsident für Ingenieurwesen, trennte sich ebenfalls von 936 Aktien zu einem vergleichbaren Kurs, wodurch er etwa 196.316 Euro erlöste. Die Aktienverkäufe erfolgten zu einem Zeitpunkt, an dem Badger Meter mit einer Marktkapitalisierung von 6,3 Milliarden Euro nahe seinem 52-Wochen-Hoch von 239,11 Euro gehandelt wird. Die Aktie wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 49,5 bewertet, was auf eine Premiumnotierung hindeutet.

Strategische Übernahme von SmartCover

Parallel zu den Aktienverkäufen hat Badger Meter seine bisher größte Übernahme angekündigt. Das Unternehmen erwirbt SmartCover für 185 Millionen Euro, einen Spezialisten für intelligente Wasserüberwachungslösungen. Diese strategische Akquisition wird voraussichtlich zunächst die Gewinnentwicklung pro Aktie im Jahr 2025 beeinträchtigen, soll aber bis 2026 einen neutralen Effekt erzielen. Finanzanalysten prognostizieren, dass SmartCover ab 2026 positiv zum organischen Wachstum von Badger Meter beitragen und bis 2027/2028 die EBITDA-Margen verbessern wird. Als Reaktion auf diese Entwicklungen haben Marktexperten das Kursziel für die Badger Meter-Aktie auf 209 Euro angehoben, behalten jedoch eine neutrale Bewertung bei. Bemerkenswert ist zudem die solide finanzielle Basis des Unternehmens, das mehr Barmittel als Schulden in seiner Bilanz ausweist und eine beeindruckende Serie von 32 aufeinanderfolgenden Jahren mit Dividendensteigerungen vorweisen kann. Im vergangenen Jahr steigerte Badger Meter seine Dividende um beachtliche 26 Prozent.

Anzeige

Badger Meter-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Badger Meter-Analyse vom 8. März liefert die Antwort:

Die neusten Badger Meter-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Badger Meter-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 8. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Badger Meter: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...