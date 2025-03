Reflow Medical, Inc., ein führender Entwickler innovativer medizinischer Geräte für komplexe Herz-Kreislauf-Erkrankungen, hat die Eröffnung seiner europäischen Tochtergesellschaft in Landsberg am Lech, Deutschland, bekannt gegeben. Diese strategische Erweiterung stärkt die internationale Präsenz des Unternehmens und verbessert seine Fähigkeit, Märkte außerhalb der Vereinigten Staaten zu bedienen.

Die Reflow Medical Europe GmbH wird von Knut Sauerteig, Senior Vice President und General Manager, geleitet. Unter seiner Führung wird sich die europäische Tochtergesellschaft auf den Aufbau direkter Vertriebskanäle und den Aufbau strategischer Vertriebspartnerschaften in mehreren Regionen konzentrieren.

"Die Expansion in Märkte außerhalb der Vereinigten Staaten ist ein bedeutender Meilenstein für unser Unternehmen", sagte Isa Rizk, Mitbegründer und CEO von Reflow Medical. "Diese Präsenz ermöglicht es uns, besser auf die Bedürfnisse internationaler Märkte einzugehen, indem wir Direktvertriebslösungen anbieten und wichtige Vertriebskooperationen eingehen. Unser Ziel ist es, bahnbrechende Technologien zu liefern, die Ärzte unterstützen und die Behandlungsergebnisse von Patienten weltweit verbessern."

John Fulkerson, Mitbegründer und COO von Reflow Medical, betonte die betrieblichen Vorteile der neuen europäischen Basis: "Diese Erweiterung ermöglicht es uns, den Produktvertrieb zu optimieren, die Lieferzeiten erheblich zu verkürzen und die Servicezuverlässigkeit zu verbessern. Diese Faktoren sind für die Aufrechterhaltung hoher Qualitätsstandards in der Medizinprodukteindustrie von entscheidender Bedeutung."

Sauerteig hob die umfassenderen Ziele des Unternehmens hervor: "Unser Team ist bestrebt, das Wachstum in Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Lateinamerika und dem asiatisch-pazifischen Raum voranzutreiben. In den kommenden Jahren werden wir unsere Präsenz weiter ausbauen, indem wir Direktvertriebsorganisationen aufbauen und Vertriebspartnerschaften stärken, um den Bedürfnissen von Gesundheitsdienstleistern und Patienten besser gerecht zu werden."

Die Gründung der Reflow Medical Europe GmbH unterstreicht das Engagement des Unternehmens, die kardiovaskuläre Versorgung weltweit voranzutreiben. Durch die Erweiterung seiner Reichweite und die Verbesserung seiner Servicekapazitäten ist Reflow Medical gut positioniert, um innovative medizinische Lösungen einem breiteren internationalen Publikum zur Verfügung zu stellen.

Über Reflow Medical, Inc.

Reflow Medical ist ein globales Unternehmen, das mit führenden Ärzten zusammenarbeitet, um innovative Technologien zu entwickeln, die darauf abzielen, ungedeckte klinische Bedürfnisse bei der Behandlung komplexer kardiovaskulärer Erkrankungen zu erfüllen. Das Portfolio besteht aus der CoraCatheters-Reihe innovativer Koronarmikrokatheter zum Überwinden komplexer Läsionen (nur in den USA erhältlich) sowie einzigartigen peripheren Kathetern, darunter der Wingman CTO Crossing Catheter, die Spex und Spex LP Shapeable Support Microcatheter und das Spur Peripheral Retrievable Scaffold System. Spur hat das CE-Zeichen für die Behandlung von restenotischen Läsionen in Arterien unterhalb des Knies erhalten, wenn es in Verbindung mit einem handelsüblichen medikamentenbeschichteten Ballon verwendet wird. Das Spur-System ist in den USA ein Prüfprodukt. Der Hauptsitz von Reflow Medical befindet sich in San Clemente, Kalifornien.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250306570266/de/

Contacts:

Jennifer Carlyle

jcarlyle@reflowmedical.com

949-481-0399