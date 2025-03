Die Frequentis AG verzeichnete am vergangenen Handelstag einen erheblichen Kursrückgang von 3,89 Prozent auf 37,10 EUR (Stand: 07. März 2025). Dieser aktuelle Wert liegt 1,50 EUR unter dem Vortagesschlusskurs. Trotz des jüngsten Rückschlags konnte die Aktie des Spezialisten für Kommunikations- und Informationssysteme für sicherheitskritische Leitzentralen innerhalb des letzten Monats um beachtliche 20,85 Prozent zulegen. Auf Jahressicht steht sogar ein Plus von 47,22 Prozent zu Buche, was die allgemein positive Entwicklung des Unternehmens unterstreicht. Dies führte kürzlich auch zur Anpassung der Bewertung durch die BankM-Analysten, die die Aktie aufgrund der guten Kursperformance von "Kaufen" auf "Halten" herabstuften.

Bewertungskennzahlen im Fokus

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 503,3 Millionen Euro und einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 26,75 liegt die Aktie derzeit 5,12 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis beträgt 19,20 bei einem Cashflow pro Aktie von 1,93 Euro.

