Die A2 Milk Company verzeichnete am 07. März 2025 einen Kursrückgang von 0,77% auf 4,676 EUR. Im letzten Monat ist die Aktie des neuseeländischen Milchprodukteherstellers um 1,30% gefallen, während sie im Jahresvergleich eine beachtliche Steigerung von 30,80% aufweist. Trotz des kurzfristigen Rückgangs notiert die Aktie derzeit 38,26% über ihrem 52-Wochen-Tief, bleibt jedoch 5,20% unter ihrem 52-Wochen-Hoch. Die Finanzkennzahlen des Unternehmens zeigen ein aktuelles KGV von 20,20 und ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von 13,24, was im Branchenvergleich als verhältnismäßig günstige Bewertung angesehen werden kann.

Bevorstehender Dividendentermin

Anleger sollten den 20. März 2025 im Auge behalten, denn an diesem Tag steht das Détachement für die Zwischendividende der A2 Milk Company an. Das Unternehmen, das sich auf Produkte mit dem Proteintyp A2 spezialisiert hat, vertreibt seine Markenprodukte in mehreren Märkten, darunter Australien, Neuseeland, China und den USA.

