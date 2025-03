US-Bitcoin-Reserve: Das verschweigt der Markt!

Bitcoin startet relativ unaufgeregt in den neuen Handelstag. Dabei gab es einen historischen Meilenstein. In der letzten Nacht unterzeichnete Präsident Donald Trump eine Executive Order, die eine strategische Bitcoin-Reserve für die USA einführt. Diese Reserve wird mit etwa 200.000 Bitcoin (BTC) kapitalisiert, die bereits durch straf- und zivilrechtliche Beschlagnahmungen im Besitz des US-Finanzministeriums sind.

Was bedeutet die Executive Order konkret?

Die neue Executive Order legt fest, dass Bitcoin künftig als Reserve-Asset der Vereinigten Staaten behandelt wird. Dafür wird eine Strategic Bitcoin Reserve geschaffen, die Bitcoin als strategische Rücklage speichert. Die Finanzierung dieser Reserve erfolgt durch Bitcoin-Bestände des US-Finanzministeriums, die aus gerichtlichen Einziehungen oder zivilrechtlichen Verfahren stammen.

Ein entscheidender Punkt: Die US-Regierung wird die in dieser Reserve gehaltenen Bitcoin nicht verkaufen. Diese bleiben dauerhaft als Währungsreserve bestehen. Darüber hinaus erhalten die Ministerien für Finanzen und Handel die Befugnis, zusätzliche Bitcoin zu erwerben - allerdings nur mit haushaltsneutralen Methoden, sodass keine zusätzlichen Kosten für Steuerzahler entstehen.

Der Markt übersieht das wahre Potenzial

Viele Investoren hatten gehofft, dass die USA aktiv und in großem Umfang Bitcoin akkumulieren würden - hier war die Rede von einer Million BTC im Besitz der USA. Die Erwartung war, dass die Regierung gezielt BTC kauft, ähnlich wie bei Goldreserven. Diese zurückhaltendere Herangehensweise führte zu einer leichten Enttäuschung am Markt.

Der Analyst Joe Consorti hebt jedoch hervor, dass die neue Bitcoin-Strategie der USA augenscheinlich kein bloßes Wahlkampfversprechen ist, sondern eine bewusste geopolitische Entscheidung mit weitreichenden Folgen. Durch die Schaffung einer Bitcoin-Reserve signalisiert die US-Regierung, dass sie Bitcoin als strategisch bedeutendes Asset ansieht - eine Anerkennung, die den digitalen Vermögenswert endgültig in den Mainstream hebt.

Viele Marktteilnehmer haben sich zunächst darauf fokussiert, dass die USA aktuell keine direkten BTC-Käufe angekündigt haben. Dabei wird jedoch übersehen, dass die Entscheidung, Bitcoin als Reserven zu halten, ein bullisches Signal mit globalen Auswirkungen ist. Andere Staaten und Institutionen könnten folgen und ihre eigenen BTC-Bestände aufbauen, um nicht ins Hintertreffen zu geraten.

BTCBULL: Mit Airdrops von Bitcoins Kursmarken profitieren

BTCBULL eröffnet eine innovative Möglichkeit, auf die Entwicklung von Bitcoin zu setzen, ohne direkt BTC zu erwerben. Der Token kombiniert das Wachstumspotenzial der führenden Kryptowährung mit den Mechanismen eines Meme-Coins.

Ein besonderes Merkmal ist das integrierte Belohnungssystem, das Halter mit echten Bitcoin-Airdrops entlohnt. Diese Ausschüttungen erfolgen, wenn Bitcoin definierte Kursmarken übertrifft. Die erste Schwelle liegt bei 150.000 US-Dollar, mit weiteren Meilensteinen bei höheren Preisen.

Ein weiteres zentrales Konzept ist die Deflation bei BTCBULL. Durch regelmäßige Burns wird das Angebot reduziert, um die Knappheit zu erhöhen. Alle 50.000 US-Dollar Kursanstieg von Bitcoin führt zu einer Eliminierung von BTCBULL-Token. Erste Reduktionen sind für die Marken von 125.000, 175.000 und 225.000 US-Dollar geplant.

Die Resonanz auf BTCBULL ist bereits erheblich, mit einer bisherigen Kapitalaufnahme von über 3,3 Millionen US-Dollar. Interessierte Anleger können den Token direkt über die offizielle Website erwerben und dabei ETH, USDT oder BNB als Zahlungsmittel nutzen. Bereits morgen steigt der Preis das nächste Mal.

Noch heute von $BTCBULL profitieren!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.