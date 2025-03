Bitcoin vor neuem Allzeithoch trotz verhaltener US-Reserve?

In den USA ist die groß angekündigte Bitcoin-Reserve vorgestellt worden - doch der Bitcoin-Kurs zeigt sich unbeeindruckt. Ein Top-Krypto-Analyst sagt in einer Prognose dennoch ein neues Allzeithoch bis Mai voraus. Wie hoch kann Bitcoin durch die Bitcoin-Reserve jetzt steigen?

US-Bitcoin-Reserve mit enttäuschenden Details

Endlich ist sie da, die von vielen Anlegern ersehnte Strategische Bitcoin-Reserve. Mit einer sogenannten Executive Order hat US-Präsident Donald Trump die Schaffung der Strategic Bitcoin Reserve vor wenigen Stunden angeordnet. Eigentlich eine bullishe Nachricht - und dennoch enttäuscht die Bitcoin-Reserve in einigen Details.

So werden die USA laut "Krypto-Zar" David Sacks beispielsweise nicht einfach neue Bitcoin kaufen für die Bitcoin-Reserve - das soll nur in Ausnahmefällen passieren. Etwa, wenn sich eine Möglichkeit findet, an Bitcoin zu gelangen, ohne dass es den US-Steuerzahler etwas kostet. In der offiziellen Verlautbarung zur Bitcoin-Reserve heißt es: "Da es einen festen Vorrat an BTC gibt, ist es ein strategischer Vorteil, zu den ersten Nationen zu gehören, die eine strategische Bitcoin-Reserve anlegen."

Märkte reagieren verhalten - Analysten optimistisch

Noch reagieren die Märkte verhalten auf die Bitcoin-Reserve. Viele hatten mit gewaltigen Bitcoin-Käufen durch die US-Regierung gerechnet - das scheint nun erstmal nicht zu passieren. Der Bitcoin-Kurs ist infolge auf dem Tages-Chart mehr als 3 Prozent im Minus. Aktueller Preis: 88.423 Dollar - die Bullen wirken müde.

Auch Altcoins stehen unter Druck, lediglich eine Handvoll legt derzeit zu. Darunter Movement Coin (MOVE, +6,51 Prozent) und Sui (SUI, +4,17 Prozent). Binance-Boss Changpeng "CZ" Zhao kommentiert die Situation belustigt: "Ein weiterer HODLer - die Vereinigten Staaten"

Bitcoin-Kurs-Prognose: Wie hoch kann BTC steigen?

Top-Krypto-Analyst und "Real Vision"-Experte Jamie Coutts kommentiert in einem aktuellen Posting auf X: Alles in allem sei es schwer, jetzt "irgendetwas außer bullish zu sein". Die Bühne sei bereitet für ein neues Allzeithoch bei Bitcoin und der gesamten Marktkapitalisierung der Top 200 bis Mai.

Die realistische Bitcoin-Kurs-Prognose sieht wie folgt aus: Angenommen, die Bitcoin-Reserve führt wie erwartet zu einem Vertrauensschub und Institutionen sowie Krypto-Wale kaufen verstärkt Bitcoin, so rechnen Analysten mit einem Anstieg zwischen +20 und +30 Prozent. Vom aktuellen Niveau von etwa 89.000 US-Dollar wären das dann 107.000 bis 116.000 US-Dollar.

Im bullischen Szenario ist es gut möglich, dass andere Länder bislang noch abgewartet haben und drauf schauen, was Amerika in puncto Bitcoin-Reserve macht. Der Launch der Bitcoin-Reserve könnte folglich weitere Staaten oder auch Großunternehmen (á la MicroStrategy) dazu inspirieren, Bitcoin zu kaufen - und den Kurs infolge auf 150.000 bis 180.000 US-Dollar treiben.

