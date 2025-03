Die Nufarm Aktie verzeichnete am 7. März 2025 einen erneuten Kursrückgang von 0,45 Prozent auf 2,20 EUR. Dieser Wertverlust reiht sich in eine Serie von Rückschlägen ein, welche die Aktie des Pflanzenschutzmittelherstellers in den vergangenen Wochen erlebt hat. Besonders auffällig ist die negative Monatsentwicklung von -3,93 Prozent, die den anhaltenden Abwärtstrend unterstreicht. Am 4. März 2025 hatte die Aktie bereits einen deutlichen Kursverlust hinnehmen müssen, was die Bedenken der Anleger bezüglich der kurzfristigen Entwicklung des Unternehmens verstärkt.

Fundamentaldaten im Blickpunkt

Mit einer Marktkapitalisierung von 842,6 Millionen Euro liegt Nufarm aktuell zwar 5,91 Prozent über seinem 52-Wochen-Tief, jedoch gleichzeitig 61,36 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das aktuelle Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 0,25 deutet auf eine mögliche Unterbewertung hin, während das für 2025 prognostizierte KGV bei 20,36 liegt. Diese Kennzahlen könnten für Anleger angesichts der jüngsten Kursverluste von Bedeutung sein.

