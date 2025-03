Die Allegro Microsystems Aktie zeigt sich in jüngster Zeit äußerst volatil. Der Halbleiterhersteller verzeichnete am 7. März 2025 einen bemerkenswerten Kursanstieg von 7,92% auf 28,90 USD, fiel jedoch am Folgetag wieder um 2,12% auf 27,71 USD zurück. Im Fokus der Anleger steht derzeit vor allem die Nachricht, dass Allegro das Übernahmeangebot des Konkurrenten onsemi in Höhe von 35,10 USD pro Aktie als unzureichend abgelehnt hat. Die Offerte hätte einem Gesamtwert von etwa 6,9 Milliarden Dollar entsprochen. Allegro hat mitgeteilt, keine weiteren Stellungnahmen zu diesem Thema abzugeben, sofern nicht unbedingt erforderlich.

Positive Monatsentwicklung trotz Turbulenzen

Trotz der aktuellen Unsicherheiten konnte die Allegro-Aktie auf Monatssicht um beachtliche 11,87% zulegen. Das Papier notiert derzeit 32,84% über seinem 52-Wochen-Tief, bleibt jedoch noch 20,03% unter dem 52-Wochen-Hoch. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,8 Milliarden Euro bleibt Allegro ein bedeutender Akteur im Bereich der Sensorschaltungen und anwendungsspezifischen analogen Leistungs-ICs.

