Die ConocoPhillips Aktie verzeichnete am 8. März 2025 einen bemerkenswerten Kursanstieg von 2,28% und schloss bei 90,61 USD (83,60 EUR). Nach einem volatilen Handelsverlauf in der vergangenen Woche konnte sich der Titel des Energiekonzerns damit deutlich von seinen Verlusten erholen. Am Vortag notierte die Aktie noch bei 82,06 EUR, was einem Rückgang von 0,13% entsprach. Trotz des aktuellen Aufwärtstrends bleibt der Titel mit einem Monatsverlust von 8,40% belastet.

Finanzkennzahlen im Fokus

Mit einer Marktkapitalisierung von 106,3 Milliarden Euro gehört ConocoPhillips zu den Schwergewichten im Energiesektor. Für das laufende Geschäftsjahr wird ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 11,29 prognostiziert, was auf eine verhältnismäßig günstige Bewertung hindeutet. Anleger profitieren zudem von einer vierteljährlichen Dividende in Höhe von 0,78 USD, die zuletzt am 14. Februar 2025 ausgezahlt wurde.

