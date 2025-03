Hallbergmoos (ots) -Avon setzt sich auch in diesem Jahr mit großem Engagement für Frauen ein, um sie zukünftig bestmöglich vor Gewalttaten zu schützenAnlässlich des Internationalen Frauentags präsentiert Avon mit der limitierten "Voice For All"-Kollektion eine Auswahl an Bestsellern. Die Hälfte des Verkaufserlöses wird unmittelbar weitergeleitet an lokale Partnerorganisationen, die sich gegen geschlechtsspezifische Gewalt in Deutschland einsetzen und Frauen unterstützen.Jessika Link, Avon Deutschland Head of Marketing & Digital Channel, kommentiert: "Gewalt gegen Frauen und Mädchen zählt weltweit zu einer der häufigsten Menschenrechtsverletzungen. Avon engagiert sich daher seit über zwei Jahrzehnten für die Beendigung geschlechtsspezifischer Gewalt und hat bislang mehr als 91 Millionen Dollar gespendet und über 15 Millionen Frauen und Mädchen durch unsere globalen Programme und Partnerschaften unterstützt.""Zu unseren langjährigen Kooperationspartnern zählt seit 2004 UN Women Deutschland. Wir haben mit Avon deren Kampagne Orange The World 2024 - AlleZweiTage mit dem Fokus auf dem Bereich Partnerschaftsgewalt unterstützt", berichtet Jessika Link weiter. "Mit sogenannten Mega-Lights an über 134 Standorten in Köln und Bonn haben wir gemeinsam auf diese grausame Realität aufmerksam gemacht und zur Beendigung dieser aufgerufen. Die Kampagne konzentrierte sich erfolgreich auf Prävention, Schutzmaßnahmen und den Abbau sexistischer Stereotype. Zusammen fordern wir: Stoppt Gewalt gegen Frauen!"Und dies ist bitter nötig, denn nicht nur die Statistiken weltweit, sondern auch aktuelle Erhebungen in Deutschland sind alarmierend:- Jeden zweiten Tag wird eine Frau durch die Hand ihres (Ex-)Partners getötet - Tendenz steigend!- Weniger als alle vier Minuten fügt ein Mann seiner Partnerin Gewalt zu.- Alle zwei Stunden erfährt eine Frau sexualisierte Gewalt durch ihren Partner.Quelle: BKA Bundeslagebild Häusliche Gewalt 2023Avons Engagement für Frauen-Empowerment: Seit 139 Jahren setzt sich Avon für die Gleichstellung der Geschlechter ein. "Avon steht für Vielfalt und hat sich daher das Ziel gesetzt, Gleichstellung zur Realität zu machen. Zum internationalen Frauentag feiern wir die Stärke und das Potenzial von Frauen überall und ermutigen alle, aktiv zu werden: Empathie zeigen, Mut machen, die eigene Stimme für das Gute nutzen und ein Zeichen setzen. Nur gemeinsam können wir weiterhin bedeutende Fortschritte für Frauen erreichen und eine gerechtere Welt schaffen", bringt Jessika Link die Avon Kernbotschaft auf den Punkt.A Voice For All: Gemeinsam mit Avon Beauty-Berater*innen weltweit hat das Traditionsunternehmen zum diesjährigen Weltfrauentag im Rahmen der "A Voice For All"-Kampagne eine vierteilige Kollektion bestehend aus den beliebtesten Beauty-Produkten kuratiert. Das unverwechselbare und farbenfrohe Packaging wurde eigens von der brasilianischen Illustratorin Mel Cerri entworfen. Mels Kunstwerke versprühen Freude sowie Optimismus und sind von Hoffnung, Widerstandsfähigkeit und Stärke inspiriert, die nur in der Gemeinschaft zu finden sind.Mit dem Kauf der "A Voice For All"-Kollektion lässt sich direkt Einfluss auf das Leben von Frauen weltweit nehmen. Jeder Kauf eines Produkts aus der limitierten Kollektion trägt zu einer Veränderung bei und unterstützt Avons Kampf gegen geschlechtsspezifische Gewalt, denn die Hälfte des Verkaufspreises wird direkt weitergeleitet an lokale Partnerorganisationen, die sich gegen geschlechtsspezifische Gewalt einsetzen.Wer seine Geschichte auf Social Media teilen möchte, um anderen Mut zu machen, oder die Aktion auf diesem Weg unterstützen möchte, kann dies mit dem Hashtag VoiceForAll tun.A Voice For All Lash Genius Mascara: Die intelligente Gel-Formel enthält tiefschwarze Pigmente für eine unverwechselbare Farbintensität und tuscht mit dem clever konzipierten Präzisionsbürstchen gleichmäßig selbst feinste Härchen vom Ansatz bis zu den Spitzen, ganz ohne lästige Klümpchen. UVP: 11,99 EURA Voice For All Far Away Eau de Parfum Spray: Der blumig-orientalische Duft enthält pro Flakon 190 Jasmin-Blütenblätter, die zusammen mit Orangenblüte, Pfirsich und Freesie sowie erlesener Vanille aus Madagaskar eine exotische Mischung bilden. UVP: 27,99 EUR (50 ml)A Voice For All Anew Skin Renewal Power Serum: Das Power-Serum unterstützt mit patentiertem ProtinolTM und Niacinamiden die Haut bei der Erneuerung und regt die Produktion von natürlichem Kollagen doppelt so stark an wie andere vergleichbare Seren. Für gesünder und jünger aussehende Haut in nur einer Woche. UVP: 29,99 EUR (30 ml)A Voice For All Ultra Matte Lippenstift in der Farbe Power Pink: Die innovative Formulierung des Ultra-Lippenstifts garantiert dank 25 % mehr Pigment schon beim ersten Auftragen intensive Farbe, die exakt dem Lippenstiftton entspricht. Reich an Vitamin E, Avocado- und Sesamöl werden die Lippen gleichzeitig mit Ultrafeuchtigkeit versorgt. Für absoluten Tragekomfort. Die Avon Limited-Edition-Kollektion zum Weltfrauentag 2025 ist ab März 2025 auf www.avon.de oder bei Avon Beauty-Berater*innen erhältlich. Der Anteil vom Verkaufspreis in Höhe von 50 % wird unmittelbar an eine lokale Charity-Organisation weitergeleitet, die sich für die Geschlechtergerechtigkeit einsetzt.