Die Genuine Parts Aktie verzeichnet aktuell einen positiven Trend an der Börse. Am 08. März 2025 notierte das Papier bei 127,15 USD, was einem Anstieg von 0,97 Prozent gegenüber dem Vortag entspricht. Die Aktie konnte in der vergangenen Woche kontinuierlich zulegen und liegt nun 1,22 USD über dem Schlusskurs des letzten Handelstages. Besonders bemerkenswert ist, dass das Wertpapier innerhalb des letzten Monats um 2,69 Prozent gestiegen ist, was auf ein wachsendes Anlegervertrauen hindeutet. Der Titel des führenden Anbieters von Original-Ersatzteilen für Automobile und Industrie befindet sich aktuell 11,33 Prozent über seinem 52-Wochen-Tief.

Fundamentaldaten zeigen Unterbewertung

Mit einer Marktkapitalisierung von 16,3 Milliarden Euro bleibt Genuine Parts ein gewichtiger Akteur im S&P 500. Die Kennzahlen deuten auf eine potenzielle Unterbewertung hin: Das aktuelle KUV liegt bei 0,75, während das KGV für 2025 mit 15,56 angegeben wird. Am 06. März hatte die Aktie noch einen leichten Rückgang von 0,13 Prozent verzeichnet, konnte sich jedoch seither wieder erholen.

