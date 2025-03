Frankfurt (ots) -- Genossenschaft investiert gezielt in sozial und ökologisch orientierte Unternehmen- 2023 profitierten weltweit 53 Millionen Menschen - die meisten davon FrauenMillionen Frauen im Globalen Süden bleibt der Weg zur finanziellen Eigenständigkeit versperrt: Ihnen fehlt der Zugang zu Kapital, Bildung und wirtschaftlichen Chancen. Zum Weltfrauentag macht die internationale Genossenschaft Oikocredit auf diese Ungleichheit aufmerksam - und setzt mit gezielten Investitionen ein Zeichen für Veränderung.Mit mehr als einer Milliarde Euro haben Oikocredit-Anleger*innen im Jahr 2023 in sozial orientierte Unternehmen in den Sektoren inklusive Finanzdienstleistungen, nachhaltige Landwirtschaft und erneuerbare Energien investiert. Damit erreichten sie weltweit 53 Millionen Menschen, 87 Prozent davon sind Frauen. Deren wirtschaftliche Eigenständigkeit stärkt auch ihr Umfeld, denn Frauen geben einen höheren Anteil ihres Einkommens für ihre Familie und Gemeinschaft aus."Wer Frauen Zugang zu Kapital gibt, fördert ihre wirtschaftliche Emanzipation, schafft Arbeitsplätze, und stärkt ganze Gemeinschaften", sagt Jessica Bodmann, Geschäftsführerin von Oikocredit Deutschland. "Die Auswirkungen reichen weit über die einzelnen Unternehmerinnen hinaus."Wirtschaftliche Teilhabe als Schlüssel für EntwicklungDer Bedarf an Finanzdienstleistungen ist enorm: Weltweit haben 1,4 Milliarden Erwachsene keinen Zugang zu Finanzdienstleistungen - die meisten von ihnen sind Frauen. Oikocredit arbeitet mit über 500 Partnerorganisationen zusammen, um dies zu ändern. Die Auswahl der Partner erfolgt durch Fachkräfte vor Ort in den Oikocredit-Länderbüros, die die Unternehmen langfristig begleiten.Von der Marktverkäuferin zur UnternehmerinEin Beispiel für erfolgreiche Unterstützung ist Maimouna Dougan aus Abidjan, der Hauptstadt der westafrikanischen Republik Côte d'Ivoire. Früher verkaufte sie Kopftücher auf dem Markt - heute führt sie ein florierendes Geschäft für Stoffe und maßgeschneiderte Kleidung. Ein Mikrokredit der Oikocredit-Partnerorganisation Fin'Elle half ihr, ihr Sortiment zu erweitern, größere Mengen einzukaufen und Personal einzustellen.Fin'Elle ist seit 2021 Partner von Oikocredit und eine von 502 Organisationen, die wirtschaftlich benachteiligten Menschen im Globalen Süden eine Perspektive bieten. Mit ihren Krediten können Tausende von Frauen in ihre eigene Zukunft investieren."Unser Ziel ist es, Frauen wirtschaftlich unabhängig zu machen", sagt Bodmann. "Denn finanzielle Sicherheit bedeutet mehr als Einkommen - sie schafft Perspektiven."Pressekontakt:Hanna GebhardPressereferentinOikocredit DeutschlandT +49 (0)531 39399549M +49 (0)151 10742950E hgebhard@oikocredit.deOriginal-Content von: Oikocredit, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178914/5986337